Cum au influentat luptele interne ale partidelor campania de vaccinare. Nemultumirile din PNL legate de ritmul imunizarii

Campania de vaccinare ani COVID-19 bate pasul pe loc in Romania. Tara noastra a ajuns in ultima luna pe ultimele pozitii in UE la imunizare impotriva noului coronavirus.

Concret, potrivit datelor centralizate pe ourworldindata.org, din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, Romania este in acest moment pe locul 26, depasind doar Bulgaria.

Situatia este privita cu ingrijorare in interiorul Partidului National Liberal (PNL). Mai multi liberali din echipa Ludovic Orban arata cu degetul spre premierul Florin Citu, pe care il considera principalul vinovat pentru aceasta situatie.

Liberalii sunt de parere ca intrarea lui Florin Citu in cursa pentru sefia Partidului National Liberal (PNL) nu a facut decat sa mute atentia premierului de la adevaratele preocupe care ar trebui sa il preocupe.

"Cand te bagi intr-o lupta interna pentru functii e mai greu sa dai randament si pe celelalte parti. Si relaxarile astea anuntate de el au generat scaderea ratei de vaccinare. In momentul in care incepi sa anunti relaxari, chiar daca nu iti atingi tinta pe care ti-au pus-o singur public, oamenii incep sa creada ca totul e o gluma si sa nu ia in serios vaccinarea.

Noi am tot zis, greul de-abia acum incepe. Cei care au vrut sa se vaccineze s-au vaccinat deja. Acum Guvernul trebuie sa fie preocupat de cum sa ii convinga pe nehotarati sau dezinteresati sa se vaccineze, nu de lupte interne, sefii. Intai de toate iti asumi rolul pe care il ai si pentru care ai fost pus si dupa te gandesti la lupte politice", au precizat surse liberale pentru Ziare.com

Guvernul a anuntat noi relaxari

In ciuda faptului ca vaccinarea bate pasul pe loc in Romania, premierul a anuntat joi ca Guvernul va relaxa saptamana viitoare conditiile pentru desfasurarea targurilor de la 1 iulie. "Stiu ca este acest interes pentru targuri, talciocuri si ele se vor putea redeschide", a adaugat seful Executivului.

"Cred ca saptamana viitoare vom relaxa conditiile pentru targuri. Stiu ca este acest interes pentru targuri, talciocuri, si conditiile vor fi relaxate de la 1 iulie. Se vor putea redeschide", a afirmat Florin Citu, intrebat joi la Alba Iulia cand vor fi aprobate noile masuri de relaxare pentru 1 iulie.

Surplus de doze de vaccin anti-COVID

Tara noastra se confrunta in aceasta perioada si cu un surplus de doze de vaccin anti-COVID, din cauza interesului scazut al populatiei, astfel ca autoriatile au cerut suspendarea livrarii unor loturi.

Astfel, Romania trebuia sa primeasca in iunie de la Pfizer 4.366.000 de doze, dar la solicitarea autoritatilor vor fi livrate doar 1.928.160 de doze. De la Moderna, conform calendarului era stabilita livrarea a 835.200 de doze, dar vor fi livrate doar 128.400.

In total, in luna iunie in Romania ar fi trebuit livrate 7.103.000 de doze de vaccin, dar vor fi livrate doar 2.635.680.

"Inca de la inceput Comisia Europeana a incheiat aceste contracte pentru un numar de doze mai mare decat populatia eligibila. Exista prevazut in contracte posibilitatea de a dona sau de a vinde din dozele in surplus, prevazute in contract. Nu numai noi am ajuns la un surplus de doze, peste tot la nivel european", a sustinut Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii.