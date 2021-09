Economist liberal: „De ce va forța anticipatele PSD și va lăsa ”echipacâștigătoare” cu ochii în soare?”

Cristian Păun, profesor de economie la ASE și apropiat al fostului președinte liberal, Ludovic Orban, este de părere că PSD va forța alegerile anticipate, social-democrații neavând niciun motiv sa susțină un guvern minoritar. „Își doresc cu orice preț să pună mâna pe bani. Nu vor să fie vioara 2 în această chestiune. Nu vor să stea cu mâna întinsă”, susține acesta.

„De ce va forța anticipatele PSD și va lăsa ”echipacâștigătoare” cu ochii în soare? Voi incerca în cele ce urmează o abordare de economist, cu ochii pe resursele rare și nevoile nemărginite ale celui care le împarte poporului.

Ads

Pentru că:

1️⃣ Își doresc cu orice preț să pună mâna pe bani. Nu vor să fie vioara 2 în această chestiune. Nu vor să stea cu mâna întinsă. Vor să se servească singuri din ospăț, nu să fie serviți de alții. Nu sunt genul care să se hrănească cu firimiturile lăsate arogant să cadă de pe masă de Florin & co Bașca faptul că vin la lucru gata.;

2️⃣ Au și ei baronii lor locali, nu puțini. Puternici și excluși de la masa bucatelor de ceva vreme;

3️⃣ Banii vin acum și nu peste 3-4 ani, când nu prea mai e nimic de împărțit, doar miezuri. A și anunțat pompos Florin că primele miliarde de euro intră în lunile care vin. E vrie în PSD;

4️⃣ Controlează toate instituțiile puternice ale statului care le-ar putea pune probleme: Curtea de Conturi, CCR, Avocatul Poporului, ASF, BNR etc. Curând se va schimba iar șefia lor. Vor fi presați să fie acolo, la împărțire. Vor vrea să facă în continuare cele mai importante numiri în aceste instituții, pentru a avea liniște la împărțirea prăzii. Nu mai vorbesc de cei din eșalonul 2-3 din ministere și instituții, păstrați cu mare indulgență pe poziție. Numai la FNGCIMM, în care am fost implicat direct, au fost reabilitați de către Președintele Florin, în CA, toți de pe vremea ALDE - PSD, plus șef pus omul Dăncilei. Cam peste tot e același lucru. Oamenii ăștia joacă la două capete și așteaptă reveninrea binomului Vâlcov-Teodorovici din clipă în clipă.

5️⃣ Sunt pe val în fața electoratului. Vor zburda în alegeri, după prăbușirea PNL, atras amatorist și complet aiurea într-o criză pe care cei mai mulți din partid nu și-au dorit-o. PNL va pierde mandate importante, minim jumătate, care se vor duce în bună măsură către PSD și AUR.

6️⃣ Pot devansa inteligent 2 tururi de alegeri care să nu mai aibă loc în 2024, la pachet cu celelalte două (parlamentare și prezidențiale);

7️⃣ Pot izola rapid Președintele și îl vor scoate din toate jocurile în care s-a băgat fără să aibă prea mulți ași în mână;

8️⃣ Au simțit că PNL este în momentul de față foarte divizat. În plus, văd și ei că Președintele Cîțu numai ce trebuie nu face. În continuare ia la rost vechii peneliști că nu sunt pedeliști și îi vânează prin partid. Anticipatele vin ca o mănușă. Jumătatea din partid, vânată acum, va mima implicarea și asta înseamnă procente și mai puține pentru ”echipacâștigătoare”. Lucrurile se pot complica și mai rău dacă se va diviza PNL în cele două aripi.

Ads

9️⃣ Economia nu s-a prăbușit, lucrurile sunt în plutire, cu puțină atenție pot face și ei lejer ce face în momentul de față Guvernul PNL. Înghețarea reformelor, stingerea incendiilor, mulțumirea poporului cu firimituri. Și o creștere nesustenabilă de PIB pe deficit și datorie.

🔟 Au o presiune imensă din partea propriului electorat, un electorat sărac și sărăcit, ușor de prostit și iluzionat. Pe care, dacă îl orbești cum trebuie, te lasă să furi în liniște.

❗️PNL nu are cum să evite în momentul de față această realitate. Oricât de multe negocieri se duc, ele vor duce inevitabil tot către anticipate.

❓Și atunci apare întrebarea legitimă: pentru ce tot tămbălăul acesta? Care a fost scopul lui real?”, a scris Cristian Păun pe pagina sa de Facebook.





Ads



Premierul Florin Cîţu a declarat joi, 30 septembrie, că PNL nu face guvernare cu PSD, iar decizia privind alegerile anticipate "nu este nici la PSD, la Ciolacu sau la alţii", ci la preşedintele Klaus Iohannis, care, potrivit Constituţiei, poate dizolva Parlamentul.

El a răspuns astfel întrebat dacă ar susţine acordul propus de Marcel Ciolacu cu privire la organizarea de alegeri anticipate.

"PNL are o decizie foarte clară, nu face guvernare cu PSD", a declarat Florin Cîţu.

Întrebat ce va face în situaţia în care moţiunea de cenzură va trece şi PNL nu va mai avea guvernarea, premierul a replicat: "Eu cred că trebuie să citim Constituţia României, alegerile anticipate se declanşează când preşedintele dizolvă Parlamentul României, poate dizolva Parlamentul României".

Ads

"Deci, decizia nu este nici la PSD, la Ciolacu sau la alţii, este la domnul preşedinte, haide să citim mai atent Constituţia României", a completat el.