Premierul Florin Citu a declarat luni ca sustine in continuare forma adoptata de catre Guvern in ceea ce priveste legea de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie, iar acum este de datoria Ministerului Justitiei si a Parlamentului sa definitiveze procedura pentru desfiintarea SIIJ.

"Guvernul a eliminat aceasta Sectie Speciala. Este clar ca criticile au venit si din interiorul sistemului, si de la Comisia de la Venetia. Acum este datoria Ministerului Justitiei si a Parlamentului sa definitiveze aceasta procedura. Varianta pe care o sustin este cea aprobata din primul moment in sedinta de Guvern si o sustin in continuare", a afirmat Florin Citu.

Ministerul roman al Justitiei a solicitat punctul de vedere si acopera atat proiectul de lege adoptat de Guvern, cat si versiunea cu amendamente adoptata de Camera Deputatilor, pe care Senatul o analizeaza in prezent.

Comisia de la Venetia a emis cateva recomandari autoritatilor romane cu privire la desfiintarea Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Comisia de la Venetia saluta intentia autoritatilor romane de a reforma sistemul judiciar, care include ca pas esential desfiintarea Sectiei, si le incurajeaza sa continue reforma ampla.

Desi Comisia a criticat infiintarea Sectiei in doua puncte de vedere adoptate in 2018 si 2019, cel transmis luni subliniaza ca, dupa trei ani de analizare a cazurilor, desfiintare acesteia nu ar trebui facuta cu usurinta.