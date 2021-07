Florin Cîțu, moment de putere. A arătat la Cluj cine sunt liderii PNL care-l susțin. Orban, lăsat singur FOTO VIDEO

Se duc lupte aprige în PNL cu două luni înaintea congresului care ar urma să îl desemneze pe cel care va conduce partidul în următorul mandat. La conferința de alegeri a filialei județene PNL Cluj, Florin Cîțu a făcut o demonstrație de forță, încercând să arate câtă susținere are din partea principalilor lideri ai formațiunii. Ludovic Orban a venit, însă, cu o replică acidă: „Îl anunț și pe Cîțu și pe cei din echipa lui că PNL este mult, mult, mult mai mare”.

Florin Cîțu și Ludovic Orban s-au aflat duminică la Cluj-Napoca, la conferința de alegeri a filialei județene PNL Cluj care a avut loc la Casa de Cultura a Studenților.

Premierul Florin Cîțu a făcut o demonstrație de forță în fața contracandidatului său, Ludovic Orban, actualul șef al PNL. Acesta i-a chemat pe scena pe toți susținătorii săi, lideri de filiale județene sau de sector, în total 35 de persoane. Printre cei urcați pe scenă și prezentați ca susținători ai „echipei Cîțu” s-au aflat și lideri județeni care până acum erau declarați susținători ai lui Ludovic Orban.

Printre cei care au urcat pe scena alaturi de Cîțu s-au numărat Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, Daniel Buda, președinte PNL Cluj, Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, Robert Sighiartău, secretar General PNL, Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, senatorul Alina Gorghiu și Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

Liderul PNL Bacău, Mircea Fechet, a anunțat că nu îl mai susține pe Orban și trece în tabăra Cîțu. Și alți oameni girați zilele trecute de Ludovic Orban la alegerile din propriile filiale au trecut de partea lui Florin Cîțu. Printre ei se numără senatorul Liviu Voiculescu, președintele PNL Olt, și Costel Șoptică, președintele PNL Botoșani.

„Ideea mea de a fi candidat, de a intra în această cursă pentru șefia PNL este după modelul urmat la Cluj de Emil Boc, vreau pentru România: „the PNL way”, vreau ca PNL să urmeze calea Clujului, ceea ce înseamnă să lucrăm împreună să dezvoltăm România”, a comentat Florin Cîțu. El a adăugat că inițial a avut lângă el doar vreo doi, trei susținători pentru ca mai apoi echipa sa să crească. Cîțu i-a invitat pe scenă pe majoritatea susținătorilor săi, proclamându-se învingător în cursa pentru președinția PNL: „Aceasta este echipa câștigătoare”, le-a transmis Cîțu liberalilor prezenți la conferință.

Ludovic Orban a ascultat întregul discurs din public, lăsat practic singur în primul rând al sălii. Ulterior, a urcat și el pe scenă pentru a se adresa celor prezenți. Orban i-a atras atenția lui Cîțu că deocamdată n-au avut loc nici jumătate dintre conferințele organizațiilor din țară și că PNL este „mult, mult, mult mai mare”.

„Salut evenimentul de prezentare a echipei candidatului Florin Cîțu, eveniment care se petrece aproape la jumătatea conferințelor județene… Sigur, toți cei prezentați sunt colegii mei, îi apreciez, am colaborat bine cu ei, dar îi spun și lui Cîțu și echipei sale că PNL este mult, mult, mult mai mare decât cei pe care i-a adus pe scenă, și mai spun că PNL are capcitatea de a lua decizii pentru că la baza PNL au stat membri cu coloană vertebrală, membri cu caracter care au dus toate bătăliile importante, care au participat la toate batăliile partidului și care până la urma ei sunt cei care vor decide victoriile PNL. Eu am încredere în membrii PNL și întotdeauna adevărata mea echipă și familie au fost membrii PNL”, a spus Orban.