Florin Citu anunta ca exista un plan pentru inchiderea treptata a minelor pana in 2030

Prim-ministrul Florin Citu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Alba Iulia, ca exista un plan de inchidere treptata a minelor pana in anul 2030, care va fi prezentat transparent in momentul in care va fi adoptata ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 69/2019.

"Exista un plan de inchidere treptata a minelor pana in 2030 (...) Este o ordonanta de urgenta care a fost in prima lectura in sedinta de Guvern saptamana trecuta, va fi aprobata saptamana viitoare cu un plan de disponibilizari, cu compensari pentru persoanele respective. Am vorbit cu investitori din mai multe tari care se uita sa isi construiasca capacitati de productie in Romania, primele zone pe care le aratam sunt acestea, dar planul este pana in 2030. Va fi transparent prezentat in momentul in care se aproba ordonanta de urgenta", a declarat Florin Citu.

Premierul a facut referire la proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 69/2019 pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive in perioada 2019-2024.

Potrivit proiectului, numarul estimat de persoane concediate este de 8.354, dintre care 4.063 de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA (CEH), 264 de la Compania Nationala a Uraniului S.A. (CNU), 3.997 de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO), 30 de la Societatea Nationala de Inchideri de Mine Valea Jiului S.A. (SNIM).