Cîțu penalu': ipocrizia oficială și durerea-n bască

Ne plac fentele. Și la fotbal, dar și la politică. Și pentru că fotbalul autohton nu mai există, societatea dezbate cu sârg competiția electorală din PNL. Adică alegerile interne ale unei organizații. Fie ea, actualmente, partid aflat la guvernare.

Nu spun că nu are importanță profilul viitorului lider al partidului liberal. Are. Dar discuțiile mai mult sau mai puțin sterile nu țin cont de o realitate simplă și clară: votează doar anumiți membrii PNL, desemnați ca reprezentativi pe criterii interne ale partidului! Restul românilor ne-membrii PNL, ne dăm cu părerea. La fel cum am comenta pe cine vor alege nord-coreeni președinte.

Evident, de aici decurg și alte realități, dintre care cea mai însemnată este că, în desemnarea viitorului lider liberal, important este ceea ce îi „doare” pe membrii PNL, nu ceea ce îi frământă pe „spectatori”. Sigur, teoretic, fiind vorba despre un partid politic al cărui succes depinde de votul popular, ai putea zice că opinia publică e importantă. Pur teoretic, întrucât practica ne-a demonstrat, în ultimii 30 de ani, că opinia publică are și memoria scurtă și este și dispusă să treacă cu vederea defecte pe care le consideră „omenești”.

Premierul Florin Cîțu e un „penal” care a făcut pușcărie 2 zile, cu 20 de ani în urmă, în SUA, pentru că a fost prins beat la volan. Aste-s faptele de la care pleacă ultimul episod al acestui soap opera care maschează probleme reale ale României, cum ar fi suspendarea unor proiecte de dezvoltare în așteptarea câștigătorului alegerilor interne PNL sau, și mai rău, alocarea banilor publici în funcție de votul la aceste alegeri, repet, INTERNE, ale unui partid.

A fost, iată, de ajuns, pentru a izbucni un veritabil Festival al Ipocriziei Naționale.

E inadmisibil! Pentru că noi nu consumăm alcool și ne suim la volan. Mai ales la 20 de ani!

A mințit! Pentru că nu a menționat acest episod la „angajare”, așa cum procedăm fiecare dintre noi cu extemporalul la care am copiat de la coleg sau ziua în care am traversat pe roșu și nici nu eram pe zebră.

E un „penal”, tocmai el, care a candidat susțínând „Fără penali în funcții publice”! Pentru că, nu-i așa, prin eticheta asta de „penal”, societatea românească încearcă să se delimiteze de șoferii bețivi, nu de clica celor care zeciuesc banul public și escrochează tot ce mișcă.

Spectacolul fățărniciei politicienilor, fără să fie o surpriză în sine, e parcă și mai mizerabil dacă stai să te gândești că fenta cu asta cu Cîțu penalu' vine, ce coincidență fericită!, în timpul competiției cu Ludovic Orban, un demnitar model care nici usturoi n-a mâncat, nici n-a lovit cu mașina un copil pe trecerea de pietoni, în vremea când era ministru al Transporturilor și venea de la Cotroceni, de la un ceai cu Băsescu.

La nivelul omului de rând, e greu de crezut că acest incident relativ banal (mai curând, te întrebi cum a făcut de și-a permis să facă școală în SUA) e de natură să îi strice imaginea omului Florin Cîțu. A comis o greșeală destul de frecventă, a recunoscut și a fost și pedepsit pentru ea. Aroganța implicită din declarația, poate sinceră?!, „nu mănânc pâine”, e altă poveste.

Dar ce rost are să vorbim despre cum sunt cheltuiți banii noștrii din impozite când putem să dezbatem și să stabilim, irefutabil, sexul îngerilor!