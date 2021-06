Premierul Florin Citu a declarat marti, 29 iunie, in cadrul dezbaterii de la motiunea de cenzura ca "social-democratii vad in mine cel mai mare inamic al lor".

Totodata, premierul i-a transmis indirect un mesaj si lui Ludovic Orban, afirmand ca "alegerile din PNL au fost transate. De cine va e mai frica nu scapati".

"Romanii au inteles deja concluzia acestor tertripuri pesediste. Social-democratii vad in mine cel mai mare inamic al lor. De ce? Sunt singurul care s-a opus vehement oricarei colaborari de orice forma cu PSD. Toti romanii trebuie sa stie ce niciodata nu voi face compromisuri. Mai ales cand vine vorba de PSD. Niciodata nu as sustine nici macar in gluma sa dau jos propriul guvern ca apoi sa fac guvernare cu PSD. Domnilor de la PSD va mintiti singuri. Dupa 25 septembrie va fi si mai rau pentru dvs. Am transat alegerile din PNL. De cine va e mai frica nu scapati. Aceasta motiune ca si cea de anul trecut se refera doar la persoana mea. Ati dezvoltat o obsesie personala, va e frica. Va inteleg, stiu ca nu va pricepeti.

Va spun si acum sa fie foarte clar. Guvernarea merge foarte bine. Coalitia e unita si pregatita sa guverneze cel putin 8 ani de zile de acum incolo. Va spun doar asa. Ca sa aveti timp sa va pregatit toate motiunile pana in 2028, poate pana atunci veti gasi niste minciuni mai credibile. Romanii nu mai cred ca spuneti mai ales dupa toxtul jalnic, patetic al acestei motiuni", a declarat Florin Citu, miercuri, in plenul Parlamentului.

Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a pornit marti, 29 iunie, la ora 14.00, dezbaterea pe prima motiune de cenzura impotriva guvernului Citu, initiata de PSD. Conform liderului PSD Marcel Ciolacu, ar mai fi nevoie de 18 voturi, in afara de cele ale coalitiei de conjunctura PSD-AUR, pentru ca motiunea sa treaca.