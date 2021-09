Cîțu neagă afirmațiile lui Orban, că urma să ajungă guvernator al BNR dacă nu candida la şefia PNL

Premierul Florin Cîţu a negat afirmaţia preşedintelui Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, că urma să ocupe postul de guvernator al BNR dacă nu candida la şefia PNL, precizând că nu a existat o astfel de înţelegere.

“Niciodată nu dezvălui discuţiile private. Nu a fost nicio înţelegere niciodată. Mi s-a spus atât că dacă voi candida la preşedinţia PNL, mă va contracandida. Am spus ok. Chestia cu BNR...au fost posturile de viceguvernator al PNL şi în 2017 şi în 2019 am candidat, am încercat să ajung, nu a fost în acel moment oportun, asta este”, a explicat Florin Cîţu.

Ads

În 5 septembrie, Ludovic Orban a declarat la Braşov că nu el a decis să candideze contra lui Florin Cîţu, ci Florin Cîţu candidează contra sa, chiar dacă în momentul în care Orban şi-a anunţat intenţia de a obţine un nou mandat exista o înţelegere ca Florin Cîţu să preia conducerea Băncii Naţionale a României.

”Eu, preşedintele partidului, la muncă, celălalt premier şi guvernator la BNR, după ce se termină mandatul lui Mugur Isărescu. Şi mie mi-ar fi convenit, vă spun sincer, ar fi fost o chestiune cât se poate de firească ca doi oameni care se află pe poziţiile astea să se înţeleagă, nu să ajungă să se concureze. Nu eu am hotărât să candidez contra lui Cîţu, ci Cîţu a hotărât să candideze contra mea. Vreau să restitui adevărul”, a declarat atunci Orban.