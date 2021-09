Cîţu: „PNL nu face guvernare cu PSD, decizia anticipatelor nu este la Ciolacu, este la preşedintele Iohannis” VIDEO

Premierul Florin Cîţu a declarat că PNL nu face guvernare cu PSD, iar decizia privind alegerile anticipate "nu este nici la PSD, la Ciolacu sau la alţii", ci la preşedintele Klaus Iohannis, care, potrivit Constituţiei, poate dizolva Parlamentul.

El a răspuns astfel întrebat dacă ar susţine acordul propus de Marcel Ciolacu cu privire la organizarea de alegeri anticipate.

"PNL are o decizie foarte clară, nu face guvernare cu PSD", a declarat Florin Cîţu.

Întrebat ce va face în situaţia în care moţiunea de cenzură va trece şi PNL nu va mai avea guvernarea, premierul a replicat: "Eu cred că trebuie să citim Constituţia României, alegerile anticipate se declanşează când preşedintele dizolvă Parlamentul României, poate dizolva Parlamentul României".

"Deci, decizia nu este nici la PSD, la Ciolacu sau la alţii, este la domnul preşedinte, haide să citim mai atent Constituţia României", a completat el.

Fiind întrebat ce va face marţi la votul pe moţiunea de cenzură, în condiţiile în care partidele care susţin că votează au anunţat că au strâns un număr de voturi suficient, 280, Cîţu a spus: "Fac ceea ce fac în fiecare zi, iau decizii pentru români".

"Da, astăzi, în Parlamentul României avem 3 partide care vor să arunce ţara în aer. România are nevoie de investiţii, are nevoie de resurse pentru sistemul de sănătate, are nevoie pentru educaţie, are nevoie de decizii pentru a rezolva problema preţurilor la iarnă şi avem trei partide din Parlamentul României care îşi bat joc de români, care vor să arunce ţara în aer. Acestea sunt USR, PSD şi AUR, care au o competiţie între moţiuni pentru a da jos un guvern, au ei o problemă. Eu le spun că interesul românilor pentru mine este mult mai important decât jocurile lor în Parlamentul României şi ar trebui să le ceară scuze românilor că în acest moment, în loc să se gândească la soluţii pentru români, ei vin să dea jos guvernul", a afirmat Cîţu.

El a precizat că echipele de negociere ale PNL, desemnate în scopul asigurării unei majorităţi parlamentare, "îşi fac treaba", întrebat care sunt şansele pentru ca moţiunea de cenzură să nu fie aprobată.

"Echipele de negociere îşi fac treaba şi vom vedea marţi care sunt şansele", a declarat Cîţu.