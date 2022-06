Florin Cîţu a declarat miercuri, 29 iunie, după ce a demisionat de la şefia Senatului, că preşedintele partidului şi secretarul general al PNL i-au cerut să facă un pas un spate, spunându-i-se că i s-a retras sprijinul politic.

Cîțu a spus într-o conferință de presă organizată după demisie că nu a vrut să îi pună pe colegii lui senatori în situaţia penibilă să voteze unii dintre ei împotriva conducerii partidului.

Ads

”Preşedintele partidului şi secretarul general mi-au cerut demisia, mi s-a spus că mi s-a retras sprijinul partidului, este o funcţie politică, bineînţeles că în aceste condiţii, nu am vrut să îi pun în situaţia penibilă să voteze unii dintre ei împotriva conducerii partidului şi am decis, am luat această decizie personal, repet, pentru a nu crea probleme Partidului Naţional Liberal”, a afirmat Cîţu, după şedinţă.

El a precizat că întotdeauna l-a interesat imaginea PNL. ”Pentru a nu-i face pe colegii mei, de a-i pune pe colegi în situaţia penibilă de a vota împotrivă”, a completat el.

Florin Cîţu a arătat că declaraţiile sale sunt aceleaşi de ani de zile, ”împotriva unor măsuri care fac rău românilor”.

”Bineînţeles că acele măsuri vin de la PSD, asta este problema, dar sunt măsuri care eu consider că fac rău românilor, eu consider că PNL trebuie să stea aproape de antreprenori, de sectorul privat, iar măsurile care vin împotriva lor întotdeauna le-am considerat nocive”, a explicat Cîţu.

Fostul președinte al Senatului și-a continuat atacurile la adresa PSD precizând că „această guvernare, dacă nu era cu PSD, era mult mai bună”.

Întrebat ce va face în continuare, Cîţu a arătat că va face politică. ”Politică, exact ce am făcut şi înainte. Acestea sunt funcţii pe care le primeşti în urma unei activităţi pe care o ai, activitatea de senator, funcţia nu este pe viaţă”, a arătat el.