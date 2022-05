Cîțu aruncă săgeți către ministrul Finanțelor: ”Nici nu știe ce documente are”

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a criticat luni PSD şi Ministerul Finanţelor, reproşându-le "haosul total", dobânzile mari şi inflaţia în creştere şi a afirmat că ministrul Finanţelor "nu ştie nici ce documente are" şi "înţelege greşit cifrele".

"Am văzut câteva declaraţii şi asta explică de ce astăzi ne împrumutăm la astfel de dobânzi şi avem inflaţie mare. Ministrul de Finanţe nu ştie nici ce documente are pe acolo. În primul rând, în 2020 - 2021, împrumuturile pe care le-am luat atunci, niciunul dintre ele nu este scadent în 2022. Trebuie să fie foarte clar, nimic din ce se împrumută anul acesta Ministerul Finanţelor nu are legătură cu ce obligaţiuni au fost emise în 2020-2021. Are legătură cu ce s-a împrumutat domnul Sorin Grindeanu sau domnul Ciolacu, când erau ei în Guvern. De acolo, da, sunt bani şi pe care îi plăteşte astăzi, refinanţare. Mai mult, a înţeles greşit cifrele (...). Deci este un haos total şi asta explică clar de ce în România astăzi avem aceste dobânzi şi de ce avem inflaţie şi vom avea şi inflaţie mai mare şi dobânzi mai mari, cu PSD la Ministerul Finanţelor", a susţinut Cîţu, întrebat pe această temă.

El a lansat o provocare PSD, să lase Ministerul Finanţelor la PNL, iar "inflaţia şi dobânzile vor scădea".

"Există o provocare pe care o arunc celor de la PSD, dacă vor şi dacă le pasă de români, ar trebui să dea Ministerul Finanţelor celor de la PNL, orice membru PNL, şi veţi vedea că şi inflaţia şi dobânzile vor scădea", a punctat Cîţu.

Cât priveşte importanţa sectorului privat în susţinerea salariilor şi pensiilor, Cîţu a spus că PSD "nu vrea să înţeleagă" că nu există bani în Guvern, bani ai statului, toate cheltuielile fiind susţinute de sectorul privat.

"L-am văzut şi pe domnul ministru al Muncii, care spunea la fel, că banii nu sunt din buzunarul românilor, sunt de la Guvern. PSD nu a înţeles niciodată lucrurile astea sau nu vrea să înţeleagă. Nu există bani în Guvern. L-am văzut şi pe preşedintele Ciolacu, spunea: Mie, statul. Deci se referea la domnia sa, ca la stat. Nu există bani ai statului, singurii bani pe care îi avem în România şi prin care finanţăm bugetul de stat şi salarii şi contribuţii şi pensii şi cheltuieli vin din sectorul privat. Acolo se produc banii, se produce valoarea adăugată şi de acolo vin bani, îi taxăm pe oameni şi banii aceia ajung la buget şi atunci plătim şi salarii şi contribuţii ş.a.m.d. Asta explică de ce astăzi România are şi dobânzi de 8% şi inflaţie de aproape 15% şi de ce mergem în direcţia asta, pentru că oamenii nu înţeleg cum funcţionează economia de piaţă", a concluzionat Cîţu.