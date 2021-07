Premierul Florin Citu, candidat la presedintia Partidului National Liberal, spune ca in PNL s-a ajuns "sa iti fie teama sa ai o optiune", iar aceasta este "dictatura".

El participa la Conferinta de alegeri de la Organizatia PNL Sector 2, anuntand ca o sustine pentru functia de presedinte al filialei pe Monica Anisie.

"Monica, a venit randul meu sa te sprijin pe tine. Tu m-ai sustinut din primul moment in care mi-am anuntat candidatura si as vrea, cu permisiunea ta, sa le spun oamenilor prin ce ai trecut atunci, pentru ca ti-a fost teama sa vii la acea poza, sa vii langa mine, ti-a fost teama de repercusiuni. Asa am ajuns in Partidul National Liberal - sa-ti fie teama sa ai o optiune, sa-ti fie teama sa spui public ca vrei sa ai o optiune, optiunea ta. Asta nu este liberalism, asta e dictatura", i s-a adresat Citu fostului ministru al Educatiei.

Florin Citu le-a transmis liberalilor prezenti ca, "indiferent de optiune", ei sunt colegii lui.

"Dragi colegi, voi toti sunteti pentru mine, indiferent de optiune, colegii mei, nu sunteti lichele si nu sunteti tradatori. Voi sunteti toti colegii mei, indiferent de care va fi rezultatul in 25 septembrie sau astazi, pentru ca noi suntem pana la urma liberali, iar liberalismul inseamna sa ai opinii diferite, sa respecti opinia celorlalti", a aratat premierul.

El a reiterat ca alegerile din 25 septembrie sunt "despre viitorul PNL". "Ca sa insemne ceva trebuie sa avem curajul sa ne uitam in trecut sa vedem ce n-a mers bine si ce nu merge bine. Sa corectam, pentru ca daca bagam sub pres acolo o sa ramana si in 2024 iarasi o sa ne lamentam si atunci n-o sa mai avem presedintele Klaus Iohannis sa faca un parteneriat cu noi, sa avem guvern si premier. Nu, pentru ca trebuie sa recunoastem ca astazi suntem aici datorita acestui parteneriat", a apreciat Florin Citu.

Totodata, el a subliniat ca este nevoie ca liberalii sa se uite in trecut. "Sa ne uitam sa vedem ca Partidul National Liberal nu este cel mai mare partid din Romania, politic, sa ne uitam sa vedem ca am pierdut din electoratul nostru de dreapta", a mai spus Florin Citu.

Premierul a sustinut ca liberalii au pierdut o parte din electorat pentru ca nu au facut reforma administratiei publice "de teama" ca vor pierde electoral.

"Am spus ca vom face reforma salarizarii, in care sa legam venitul de performanta. Nu am facut-o pentru ca ne era teama ca vom pierde electoral. Reforma companiilor de stat - nici acolo n-am putut sa facem, ca ne era teama ca vom pierde electoral. Subventii, pomeni electorale, pe toate le-am pastrat, le-am crescut. De ce? Ne era teama ca pierdem electoral. A venit si votul. Noi am pierdut electoral, pentru ca am pierdut electoratul de dreapta. Ceilalti si-au pastrat electoratul", a spus prim-ministrul.

Citu a spus, in acest context, ca "sa intri in competitie cu PSD pe populisme e o competitie pe care o pierzi de la inceput". "Nu vom mai face asa ceva niciodata. Ne tinem de reforme", a promis el. "Luptam pana in 2024 cu PSD, cu cei din interior care vor sa se alature PSD si ne vom bate cu toti ca sa facem PNL cel mai mare partid politic din Romania", a transmis premierul.

