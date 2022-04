Ce spunea la Congresul PNL „echipa câștigătoare” care acum vrea să-l dea jos pe Cîțu

O parte dintre cei mai aprigi susținători ai lui Florin Cîțu de la Congresul PNL de anul trecut au întors zilele acestea armele și vor să-l dea jos într-un blitzkrieg pentru a-l instala în locul său pe premierul Nicolae Ciucă.

Unul dintre cei mai vocali liberali care în toamna anului trecut aducea numeroase laude lui Florin Cîțu pentru ca acum să sară în cealaltă tabără este Rareș Bogdan. În cadrul congresului din toamna trecută, europarlamentarul spunea despre Cîțu că este „singurul premier” care și-a pus scaunul la bătaie pentru „a trece un proiect pentru primari”, referindu-se la programul Anghel Saligny, supranumit și PNDL 3. Acesta a mai subliniat în același discurs că „niciun premier nu a mai făcut ce a făcut Florin Cîțu”, și că acesta a „bătut cu pumnul în masă în fața Ursulei von der Layen” pentru aprobarea PNRR-ului României.

„Dușmanii noștri sunt în afara sălii, nu aici. De luni mergem în unitate totală. Îi rog pe colegii mei să-i respecte pe toți delegații de la congres. Adversarii, dușmanii sunt în afara sălii, nu aici”, afirma acesta la momentul respectiv.

Părerea vizavi de Florin Cîțu și-a schimbat-o și prim-vicepreședintele Gheorghe Flutur, lider al filialei din Suceava, care anul trecut se ruga „la Dumnezeu să se termine odată Congresul ăsta”, punând accent pe diviziunea care s-a creat în partid. „Nu se poate să laşi trei luni de zile festivalul democraţiei care ne-a omorât. Am contribuit la breaking-news-uri toată vara. În loc să fi durat o lună de zile tot, ca partid de guvernământ, ne-am întins pe trei luni şi vedeţi cu ce consecinţe. Am greşit. Şi nu trebuia să greşim. Poate învăţăm din asta ceva”, afirma acesta.

În discursul său de la Congres, acesta sublinia că partidul are nevoie de profesionalizare, să promoveze meritocrația, „ca să nu ne facem de râs cu imaginea proastă pe care o avem câteodată din cauza unora propuși în funcții”, afirma Gheorge Flutur.

„Florin Cîțu este un lider adevărat”

Un alt prim-vicepreședinte PNL care a întors taberele este președintele Consiliului Județean Prahova Iulian Dumitrescu, care în timpul congresului de anul trecut îl lăuda pe Florin Cîțu pentru curajul pe care l-a avut atunci când a promovat programul Anghel Saligny.

“Aşa se comportă un lider adevărat. Felicitări Florin Cîţu pentru curaj. (…) Există o calitate esenţială pe care trebuie să o aibă viitorul preşedinte al Partidului Naţional Liberal, o calitate esenţială pe care Ludovic Orban nu o are şi pe care, din fericire, Florin Cîţu o are. Ludovic Orban nu ar renunţa niciodată la candidatura la preşedinţia României, dacă ar fi ales preşedinte al Partidului Naţional Liberal, indiferent de cota lui în sondaje, indiferent dacă cineva ar avea mai multe şanse decât el. (…) Florin Cîţu sigur că nu ar candida, dacă ar fi altcineva mai bine plasat, sunt sigur că va susţine drept candidat pe cine are cele mai mari şanse să câştige pentru binele nostru, pentru binele Partidului Naţional Liberal. Se cheamă altruism şi Florin Cîţu are asta, iar Ludovic Orban nu are, din păcate, deloc”, a mai spus Dumitrescu.