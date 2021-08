Câștigătorii și pierzătorii după primele discuții privind rectificarea bugetară. Tensiuni din cauza PNDL 3

În urma primei întâlniri a liderilor din coaliția de guvernare în care au discutat despre rectificarea bugetară s-a decis ca ministerul Transporturilor condus de Cătălin Drulă să primească 625 de milioane de lei, aproape dublu față de cât voiau inițial liberalii să dea, însă de opt ori mai puțin decât a cerut Drulă - 2,9 milarde. O zi mai târziu tensiunile au continuat după ce voci din USR PLUS s-au plâns de accentul pe PNDL 3, catalogat drept „o risipă de bani”.

După două ore și jumătate, la finalul întâlnirii coaliției, premierul Florin Cîțu a declarat că discuțiile vor continua, însă ministerul Transporturilor va primi aproximativ 625 de milioane de lei, cu toate că ministrul Cătălin Drulă ceruse o suplimentare de 2,9 miliarde.

Ads

Tensiuni pe bugetul de la Transporturi

Înaintea ședinței de coaliție, PNL și USR PLUS au avut ședințe separate în care își pregătiseră strategia de negociere. La întâlnirea liberalilor, Florin Cîțu și Ludovic Orban au stabilit inițial că Transporturile vor primi în plus doar 322 de milioane, arată surse politice citate de News.ro. Liberalii au motivat că Drulă are cele mai multe proiecte bugetate cu execuție zero și că astfel nu se justifică solicitările ministrului. Ulterior, după discuții tensionate în ședința coaliției, liberalii au fost de acord să dubleze suma.

Tensiuni au fost și în ședința PNL, acolo unde premierul Florin Cîțu s-a certat cu ministrul Muncii Raluca Turcan, mai arată sursele citate. Aceasta din urmă i-a reproșat premierului că îi ignoră solicitarea de acordare a unui ajutor de stat pentru aeroporturile din subordinea Consiliilor Județene care au fost afectate de pandemie, și, de asemenea, că nu îi aprobă angajarea a o mie de persoane la Casele județene de pensii.

De suferit a avut și ministerul Sănătății, premierul comunicându-le celor din PNL că ministerul va primi 2 miliarde, și nu 3,5, pe cum anunța cu o săptămână în urmă. Cîțu a explicat că toate sporurile introduse temporar anul trecut au rămas, mai arată sursa citată.

Conform draftului pregătit de Guvern, ministerul Dezvoltării ar primi peste 1,8 miliarde de lei, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene 7 milioane, Ministerul Energiei 6 milioane, Ministerul Mediului 5 milioane, iar Ministerul Educației 2 milioane.

Ministerele care nu primesc deloc bani sunt cel al Apărării, Externe și Ministerul Cercetării.

Peste 7 milioane de lei va primi în plus şi Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, peste 6 milioane Ministerul Energiei, peste 5 milioane Ministerul Mediului, peste 3 milioane Ministerul Transporturilor şi peste 2 milioane Ministerul Educaţiei.

Administraţia Prezidenţială va primi bani la rectificarea bugetară, dar şi Secretariatul General al Guvernului, în timp ce de la Senat se vor tăia fonduri. Camera Deputaţilor nici nu primeşte în plus, dar nici nu i se taie din fondurile alocate iniţial.

Astfel, pe lângă tăierile de la ministerul Muncii, alte tăieri vor mai fi la Curtea de Conturi și la Senatul României.

Critici din USR PLUS privind PNDL 3

Ads

La finalul ședinței de coaliție, liderii din PNL au declarat că s-a discutat și despre lansarea unui nou PNDLR în valoare de 50 de miliarde de lei, într-un plan multianual, cu emiterea actului normativ al ordonanţei în cursul acestui an.

„Am discutat şi în coaliţie programul PNDL 3 în linii mari şi cam ce am discutat şi la Biroul Executiv, adică lansarea unui nou plan de investiţii de o valoare aproximativă de 50 de miliarde într-un plan multianual, cu emiterea actului normativ, a Ordonanţei, în cursul acestui an, urmând să înceapă procedurile de selecţie pe baza criteriilor şi procedurilor care urmează să fie stabilite prin normele metodologice”, a declarat Ludovic Orban marți seară.

O zi mai târziu însă, vicepreședintele USR PLUS al Camerei Deputaților Cristina Prună a criticat ideea unui nou PNDL, despre care spune că reprezintă un „concept pesedist de mituit primarii” și că este o „risipă” de bani publici.

„A început să se vorbească din nou de PNDL-uri şi alte concepte pesediste de mituit primarii. Vreau să ne aducem cu toţii aminte că nu există program din care să se fi furat mai mult ca din PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Locală). Ce reprezintă de fapt acest PNDL? Sume astronomice din taxele şi impozitele noastre care mai devreme sau mai târziu se vor duce tot în toalete de 80.000 de euro în şcoli sau becuri de 2.000 de euro. Vă mai amintiţi de faimoasele investigaţii jurnalistice în faţa cărora ne-am crucit cu toţii? E scandalos să nu fi învăţat nimic din risipa de bani publici care s-a întâmplat sub ochii noştri neputincioşi. Acum, în şedinţele PNL se vorbeşte de 50 miliarde de lei (10 miliarde de euro!) pentru noi proiecte de dezvoltare locală”, scrie Cristina Prună, pe Facebook.

Ads

Ea apreciază că în cei zece ani de implementare a PNDL, acest plan „nu a scos niciun judeţ din sărăcie” şi că „judeţele fruntaşe la PNDL, precum Teleormanul, au rămas cele mai sărace”. Potrivit Cristinei Prună, investiţiile locale trebuie să continue pe fonduri europene, insuficient utilizate.

Cîțu i-a răspuns apoi lui Prună, spunând că i-ar fi plăcut dacă cei care comentează ar fi citit planul înainte. Premierul a adăugat apoi că programul se diferențiază de cele din trecut prin faptul că cuprinde doar lucruri de bază cum ar fi apă, canalizare și infrastructură rutieră.

„Nu este acelaşi program. Mi-ar fi plăcut ca cine comentează un program, să îl citească înainte. Din acest program au fost scoase săli de sport sau alte lucruri care nu aduceau dezvoltare. Au rămas lucrurile de bază pentru toţi românii: canalizare, apă şi asflatare. Programul aduce la zi România. Cred că suntem cu toţii de acord, şi ar trebui să terminăm cu această ipocrizie, că nu putem să vorbim despre două Românii. Toţi românii trebuie să aibă acces la canalizare, apă curentă şi condiţii decente de trai”, a declarat miercuri, 11 august, Cîțu.