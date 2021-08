Cum arată casa în care Florin Cîțu a locuit în SUA. Imagini cu intersecția în care a fost oprit de Poliție FOTO

Premierul Florin Cîţu a fost amendat în SUA, în urmă cu 20 de ani, pentru că a condus sub influenţa alcoolului.

Premierul Florin Cîţu a precizat, întrebat dacă în trecut a fost închis două zile în SUA şi a plătit o amendă, că a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani, dar este interesant că informaţia apare de abia acum când are loc competiţia internă a PNL.

În acea perioadă, Cîțu locuia în orașul Ames din statul Iowa și studia la universitatea de stat din localitate, potrivit stirisuceava.net.

Totul s-ar fi întâmplat într-o duminică, pe 3 decembrie 2000, la ora 02:11. Cîțu era la volanul unei mașini, când a fost oprit în trafic la intersecția străzilor Elwood Drive (devenită între timp University Boulevrad) și Lincoln Way din orașul Ames, și a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice, potrivit sursei menționate, care citează presa locală din acea vreme.

Ziarul local The Ames Tribune scria luni, 4 decembrie, că Florin Cîțu avea 28 de ani și locuia în clădirea situată pe strada Squaw Creek Drive, nr. 600.

„Operating while intoxicated, Elwood Drive and Lincoln Way (reported at 2:11 a.m.). During a routine traffic stop, the driver was found to be under te influence of an alcoholic beverage. Arrested and charged with operating while intoxicated was Florin Vasile Cîțu, age 28, 600 Squaw Creek Drive”, se arată în articolul publicat în ediția din 4 decembrie 2000 a ziarului local The Ames Tribune.

Publicația a publicat și fotografii cu intersecția în care ar fi fost oprit premierul. Intersecția în care a fost prins băut la volan se află la doi kilometri de locuința de atunci a lui Florin Cîțu.

