Guvernul Citu, la bilantul celor sase luni. Ce ministri au ajuns pe lista neagra a lui Florin Citu

Guvernul de coalitie condus de Florin Citu implineste astazi 6 luni de existenta, iar premierul Florin Citu este asteptat sa faca marea evaluare.

Seful Executivului a anuntat inca din luna martie ca va face o evaluare a ministrilor in luna iunie, subliniind faptul ca deciziile de inlocuire a unor ministri ii apartin exclusiv sefului Executivului.

"In vara, premierul evalueaza, bineinteles, pentru ca avem un singur premier. Evalueaza performanta ministrilor si executia bugetara si, apoi, luam decizii pe baza acestora. (...) Se pot face evaluari in coalitie, bineinteles, dar deciziile privind evolutia sau executia bugetara le ia premierul", a declarat atunci premierul Florin Citu.

Ce ministri au ajuns pe lista neagra

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, ar fi ajuns pe lista neagra a premierului Florin Citu, au precizat surse liberale pentru Ziare.com, dupa modul in care a gestionat tema Planului National de Rezilienta si Redresare (PNRR). Desi premierul Florin Citu a dat asigurari ca va coordona si verifica si el acest Plan, surse liberale sustin ca vina pentru intarzierea Romaniei cu PNRR se arunca de la premier la ministru.

Astfel, pentru a scapa de mustrarea propriilor colegi, nemultumiti si ei de activitatea lui Cristian Ghinea la minister, este de asteptat ca premierul Florin Citu sa propuna Aliantei schimbarea ministrului de la Fonduri Europene. Un astfel de gest ar intari sustinerea lui Florin Citu pentru Congres, mai ales in conditiile in care o mare parte a primarilor liberali au solicitat schimbarea lui Ghinea inca din luna februarie, de pe vremea in care ministrul regandea planul PNRR-ul lasat de fostul ministru liberal. Pe de alta parte, o astfel de solicitare venita din partea lui Florin Citu ar putea crea inca o criza politica in coalitia de guvernare, mai ales in conditiile in care conducerea USRPLUS este de parere ca Cristian Ghinea este unul dintre cei mai perfomanti ministri ai actualului Executiv.

De altfel, vicepremierul Dan Barna a spus in urma cu cateva luni ca fiecare partid din coalitia de guvernare isi evalueaza propriii ministri, iar o decizie privind remanierea unui membru din Cabinet nu va putea fi luata de premierul Florin Citu fara acordul USR-PLUS.

"Premierul poate sa remanieze un ministru din partid, dar acest lucru presupune remanierea intregii coalitii. Nu exista varianta in care premierul ia cu mana un ministru de la noi fara acordul nostru. Nu exista nici varianta ca eu, unul dintre liderii Coalitiei, sa faca acest lucru cu un ministru PNL. Restul sunt speculatii, glume", a spus vicepremierul USR-PLUS Dan Barna.

Un alt ministru luat in vizor de premierul Citu este ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, au precizat surse liberale pentru Ziare.com. Premierul ar fi nemultumit de faptul ca ministrul nu comunica suficient si lamuritor pe teme care creeaza dispute in spatiul public, cel mai recent subiect de acest fel fiind cel al educatiei sexuale in scoli.

Amintim ca in noiembrie 2020, presedintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea in Parlament a legii privind protectia si promovarea drepturilor copilului, prin care Parlamentul a inlocuit termenul de "educatie sexuala" cu "educatie sanitara" si a conditionat participarea elevilor la ore de acordul scris al parintilor. Anterior, legea fusese contestata de presedinte si la Curtea Constitutionala, insa judecatorii CCR au declarat-o constitutionala. Legea nu defineste notiunea de "educatie sanitara", sustinea presedintele in cererea de reexaminare pe care o trimisese Parlamentului. Subiectul, nu doar ca a provocat ample discutii in coalitia de guvernare, dar a incins spiritele si in mediul virtual.

De altfel, precizam ca Sorin Cimpeanu este unul dintre cei doi ministri care nu si-au exprimat public sustinerea pentru Florin Citu sau Ludovic Orban la Congresul PNL din toamna.