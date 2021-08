Florin Cîțu, apărat în scandalul condamnării din SUA: „N-au găsit furturi, n-au găsit bani ascunşi sau corupție”

Deputatul liberal Cristian Băcanu, secretarul Comisiei juridice și unul din susținătorii declarați ai premierului Florin Cîțu la alegerile pentru șefia partidului, a ieșit joi, 12 august, cu un mesaj de susținere după dezvăluirile privind incidentul din Statele Unite.

Deputatul liberal susține că această dezvăluire despre premierul Cîțu arată că adversarii săi nu au putut găsi acuzații mult mai grave la adresa acestuia.

„Mesaj intern PNL - Atât s-a putut!

În disperarea echipei care va pierde - #teamOrban, atât au putut găsi despre un om care a studiat la Grinnell College din Iowa - SUA, cu un masterat în științe economice în cadrul Iowa State University, și un doctorat la aceeași universitate, în macroeconomie și afaceri internaționale. Atât au găsit despre un fost economist în cadrul Băncii Naționale a Noii Zeelande, apoi în cadrul Băncii Europene de Investiții sau despre fostul economist şef al ING Bank România.

Atât au putut găsi despre un senator la al doilea mandat, despre un fost ministru al finanțelor şi despre omul care este de 8 luni Primul Ministru al țării: au identificat o amendă de pe vremea când era student la doctorat. N-au găsit furturi, n-au găsit bani ascunşi sau corupție, n-au găsit pic de incompetență, n-au găsit delapidări, n-au găsit blat cu PSD. Nu au găsit nimic de dată recentă, aşa că i-au scormonit omului în trecut.

Ce au reuşit să găsească (iar ei nici măcar nu ştiu asta) este dovada că lor nu le pasă de Partidul Naţional Liberal. Lor le pasă doar să conducă partidul. Este atât de simplu!”, a scris deputatul liberal pe pagina sa de Facebook.









Rareș Bogdan, mesaj de susținere



Rareş Bogdan, prim-vicepreşedintele PNL, și un susținător al premierului Florin Cîțu în cursa pentru șefia PNL, a afirmat că lucrurile spuse despre premier sunt exagerări, că şi alţii s-au mai urcat băuţi la volan şi că şeful Guvernului „nu e ales să fie stareţul Mânăstirii Rohia, nici pentru poziţia de patriarh”.

„Când eram copil aveam calitatea de a merge la olimpiadă, dar şi calitatea de a mă bate în curtea şcolilor. Poate când voi candida la o funcţie mai importantă, poate o să apară o plângere că în urmă cu 20 de ani am făcut ceva. Florin a fost un tânăr care a consumat nişte alcool (…) Toate chestiunile de genul ăsta mi se par exagerate. Cine vrea neapărat să împingă campania internă spre un război total”, a declarat Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan a punctat faptul că e omeneşte ceea ce a făcut Cîţu. „Cîţu nu e ales de noi să fie stareţul Mânăstirii Plumbuita, al Mânăstirii Rohia, nici pentru poziţia de patriarh. A făcut greşeli. Câţi români nu au făcut greşeli în această lumea?”, a subliniat Rareş Bogdan.

El a mai spus că dezvăluirea despre faptul că Florin Cîțu a făcut două zile de închisoare în SUA în 2001 pentru că a fost prins băut la volan ”nu schimbă poziția noastră, noi l-am ales pe Cîțu pentru calitățile sale de manager și finanțist”.



Premierul Florin Cîţu a precizat miercuri, 11 august, întrebat dacă în trecut a fost închis 2 zile în SUA şi a plătit o amendă, că a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani, dar este interesant că informaţia apare de abia acum când are loc competiţia internă a PNL.

”Acum 20 de ani a fost vorba de un DIY, conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, una foarte mare. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informaţie acum când este competiţia internă PNL”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat, miercuri, dacă a fost încarcerat două zile în SUA şi dacă a plătit o amendă.

Răspunzând unei întrebări, Cîţu a precizat că el a condus maşina după ce a consumat alcool.

”A fost un eveniment acum 20 de ani. Nu este un eveniment cu care să te mândreşti”, a mai afirmat Cîţu.