De ce Cîțu nu va candida la președinția României. Adevărata ambiție a premierului

Premierul Florin Cîțu nu intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, motiv pentru care, în comparație cu Ludovic Orban, șeful Executivului nu și-a exprimat o astfel de intenție în campania internă din PNL.

Surse din echipa premierului au precizat pentru Ziare.com că Florin Cîțu își dorește, „iar acesta nu este un secret pentru nimeni din partid”, să obțină funcția de guvernator al Băncii Naționale a României (BNR), în 2024, când se va termina mandatul lui Mugur Isărescu. Aceleași surse suțin că premierul ar fi făcut un pact cu Emil Boc, înainte de a-și lansa candidatura la șefia Partidului Național Liberal: Florin Cîțu îi va lăsa primarului Clujului cale liberă spre Cotroceni, iar acesta îi va fi alături în drumul său spre BNR.

Florin Cîțu este conștient de faptul că, odată ajuns la BNR, acesta ar deține toate frâiele finanțelor țării, reușind să controleze mediul bancar din România, dar și puterea economică a țării. În schimb, funcția de președinte al României nu este deloc ofertantă pentru Florin Cîțu.

Totodată, Florin Cîțu ar avea nevoie de majoritate parlamentară pentru a obține mandatul de guvernator BNR, deoarece este votat de Parlament. În 2019, Isărescu și-a primit cel mai recent mandat cu 329 de voturi, din 344 de parlamentari prezenți. Marile partide au fost de partea actualului guvernator BNR.

Despre adevărata ambiție a premierului a vorbit marți și Ludovic Orban.

Președintele PNL a dezvăluit, într-un interviu pentru un post TV, o înțelegere pe care o făcuse cu Florin Cîțu înainte de anunțarea alegerilor din PNL pentru funcția de președinte al partidului. Liderul PNL a afirmat că premierul ar fi trebuit să-l înlocuiască pe Mugur Isărescu la șefia BNR.

„Sunt literalmente profund afectat de ceea ce se întâmplă. (…) M-am trezit brusc pe 30 mai că Florin Cîțu candidează. Noi am avut o înțelegere de sprijin reciproc. Din momentul respectiv, s-a născut o competiție în partid. Eu am încercat să rămân echilibrat, mi-am axat campania prezentând ceea ce vreau să fac eu, ce obiective și literalmente am fost pus în situația de a face față unei dispute dure. Aveam o înțelegere pe care a încălcat-o”, a spus președintele Ludovic Orban.