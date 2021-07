Alexandru Muraru, ales presedinte al PNL Iasi. Citu: Am toata increderea in el, ne sustinem reciproc

Alexandru Muraru a fost ales, sambata, presedinte al PNL Iasi cu 387 de voturi din 400. Premierul Florin Citu a precizat ca are toata increderea in acesta si exista o sustinere reciproca.

"Alexandru Muraru este noul presedinte al PNL Iasi. 387 de voturi din 400! Am toata increderea in el, ne sustinem reciproc, asa cum a anuntat si el. Facem echipa si la Guvern, si in partid! Bun venit in echipa castigatoare, Alex!", a scris Florin Citu, sambata pe Facebook.

"Unul din obiectivele mele ca presedinte al #PNLIasi, este profesionalizarea partidului!

PNL trebuie sa fie pentru membrii sai un sprijin permanent in promovarea si profesionalizarea acestora.

Vom organiza scoli politice in parteneriat cu prietenii nostri de la Fundatia Konrad Adenauer (Konrad Adenauer Stiftung - KAS), cursuri de formare pentru consilierii nostri locali din orase si comune, mai ales unde suntem in opozitie", anunta Muraru inaintea alegerilor din partid.

Si prefectul George Lazar a fost ales sambata, 3 iulie, presedintele filialei PNL Neamt, cu 357 voturi, in timp ce contracandidatul sau, deputatul Laurentiu Leoreanu, a fost votat de 110 delegati.

Noul presedinte al PNL Neamt, care a anuntat ca il sustine pe Florin Citu pentru presedintia partidului, a declaratca preia acest mandat cu "bucurie si responsabilitate".