Citu sau Orban? Cum va arata PNL dupa 25 septembrie?

De cand a inceput cursa interna pentru alegerea presedintelui PNL, am putut observa cum declaratiile liderilor celor doua tabere ajung din ce in ce mai contondente. Daca la inceputul cursei, aveam sageti aruncate dintr-o parte si din alta, acum vedem ca se ajunge uneori la sange pe pereti. Mai mult de atat, am avut si un incident total dezagreabil, aducerea unor bodyguarzi la alegerile din sectorul 4, care in prima faza l-au impiedicat pe presedintele partidului in functie sa urce pe scena.

In fiecare weekend, asistam la un razboi al declaratiilor si la o crestere a tensiunilor. Evenimentele interne ale PNL care se desfasoara la finalul saptamanii aduc in presa noi atacuri. Tensiunea a inceput sa creasca si mai mult in momentul in care au inceput alegerile interne din filiale. Lupta de la national s-a translatat in local, pentru ca cine castiga filialele are mai multe sanse sa isi desemneze delegatii la Congres. Asadar, un prim pas pentru castigarea Congresului de catre Orban sau Citu este castigarea conducerii filialelor judetene. Au inceput scandaluri in judete precum Timis, Arges, Vaslui, Constanta, sector 4.

Se uzeaza toate mijloacele, amenintari cu pierderea slujbelor de la stat, incercari de racolare in schimbul primirii unor sinecuri, aducerea unor membri fictivi, facuti peste noapte pentru a vota, blocarea alegerilor pe motive statuare, aducerea grupurilor de "bodyguarzi" pentru intimidare.

Este o lupta dura. Orban lupta pentru supravietuirea politica. Citu vrea sa preia conducerea si are in spatele sau un grup care de cativa ani vrea sa il detroneze pe actualul presedinte. Tabara din spatele lui Citu are nemultumiri care s-au agravat in timp, sunt frustrari care s-au acumulat, iar acum toate acestea se revarsa intr-un razboi in care singura regula e "nicio regula". Fair-play-ul dezbaterilor interne e suspendat. Solutiile celor doua tabere privind politica PNL in urmatorii 4 ani sunt aproape inexistente.

Cine va castiga?



Citu pare ca are prima sansa. Intr-un timp scurt, am vazut ca greii filialelor au trecut de partea lui. Presedinti de filiale puternice au optat pentru sustinerea actualului premier. Daca ne uitam la pozitionarile celor doi actori, Orban si Citu, pare ca avem un lider mai mult in defensiva - Orban si altul care pare sigur pe castig, usor detasat - Citu. Premierul beneficiaza de mai multe "guri de tun" de oameni care duc lupta in locul lui - Rares Bogdan, Alina Gorghiu, Florin Roman, Emil Boc, in timp ce Orban pare ca nu mai are o echipa in jurul sau.

Chiar daca dupa ce se "vede" in presa, unde pare ca premierul are prima sansa, faptul ca avem un Congres cu 5000 de delegati poate incurca jocurile. Presedintele PNL este agreat la baza partidului, in randul militantilor, a celor care voteaza. Controlul delegatiilor este mult mai greu de realizat in conditiile unui for atat de larg.





Ce se va intampla insa cu PNL dupa 25 septembrie, dupa alegerea presedintelui:





Scenariul 1



In cazul in care va castiga Orban, vom avea un partid aproape "rupt". Chiar daca actualul presedinte isi va pastra mandatul, "greii" din conducerea centrala vor ramane in opozitie. Practic, principalii lideri, principalii comunicatori ai partidului vor fi obligati sa convietuiasca cu Orban. Nu se va putea face o impacare peste noapte, pentru ca atacurile de acum, faptul ca se trec anumite granite rosii, vor duce la crearea unor falii adanci. Chiar daca Orban va reusi sa treaca anumiti oameni din tabara lui Citu in tabara sa, tot nu va putea conduce partidul in mod optim.

Vom avea 4 centri de putere: Orban, Citu din postura de sef al executivului, presedintii de filiale plus "greii " din tabara pro Citu si presedintele Iohannis.

Va fi extrem de complicat de gestionat un PNL rupt in doua. Procesul de guvernare va fi si el extrem de complicat, cu un premier invins in alegeri interne, cu parlamentari impartiti la randul lor si cu doua viziuni politice diferite intre tabere, cu unii care ar prefera o alianta pe sub masa cu PSD, nu la vedere si cu altii care ar dori pastrarea actualei coalitii.

Probabil, in cazul in care va castiga Ludovic Orban, acesta nu va putea sa duca la bun sfarsit mandatul. Dupa primul esec electoral, alegerile europarlamentare, va fi schimbat printr-un Congres Extraordinar.





Scenariul 2



In cazul in care va castiga Florin Citu, zbuciumul intern va fi mult mai mic. Acesta va avea sustinerea presedintilor puternici de filiale, a principalilor comunicatori, va reusi sa isi faca o echipa de conducere la nivel central care sa ii asigure linistea. Este clar ca Florin Citu nu va avea suportul militantilor pe care l-a avut Orban la preluarea presedintiei. Este un tip necarismatic, lipsit de experienta politica, destul de sablonat in comunicare si pare usor distant de "talpa partidului". Este profilul de "lup singuratic", ce nu poate juca in echipa.

Citu ar avea un suport mult mai mare din partea liderilor principali ai PNL, dar si al presedintelui Iohannis, ceea ce ii va oferii posibilitatea sa se concentreze mai mult pe actul guvernarii.

Chiar daca Florin Citu nu va avea in interiorul PNL sustinerea populara pe care a avut-o Orban la preluarea presedintiei, acest lucru nu va avea efecte mari pe termen scurt, intre alegeri, atunci cand partidul are mai putina nevoie de activul sau.

Vorbind cinstit, partidul nu va fi condus de Citu, ci de tabara care s-a format in jurul sau. O tabara neomogena, unii veniti doar pentru a-i face pe plac presedintelui, unii pentru a-i plati lui Orban politele trecutului si altii doar pentru ca simt ca asa vor avea mai multa putere.

Poate cel mai mare castig pentru Florin Citu si pentru PNL va fi faptul ca va avea un partener la Palatul Cotroceni.

PNL nu se poate dezlipi si nu poate juca impotriva lui Iohannis. In acest moment, liberalii au nevoie de presedinte pentru a gestiona cu bine guvernarea, pentru evitarea unor viziuni diferite si abordari opuse intre palate. Iohannis ramane politicianul cu cea mai mare cota de incredere, la nivelul PNL nu este alt lider care sa il bata.

PNL poate ramane la un scor bun in sondaje doar daca va avea o guvernare de succes, daca va evita certurile interne si daca va reusi sa scoata la timp un prezidentiabil.



Dupa 25 septembrie, vom vedea pe ce drum va intra PNL si cat de mari vor fi faliile dintre tabere dupa aceasta campanie interna dominata de tensiuni. Liderii celor doua grupari ar trebui sa se gandeasca ca mai "exista viata si dupa alegeri" si ca tot ce se intampla acum nu va fi usor de sters cu buretele. De asemenea, nu poti arata astazi electoratului imagini ca cele prezentate in aceasta campanie, iar peste putin timp sa ii ceri acestuia sa aiba incredere in PNL si in liderii sai.