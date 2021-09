Adriana Saftoiu: „După 25 septembrie cred că se va discuta schimbarea dlui Cîțu. Dacă PNL alege varianta unui guvern minoritar, atunci ne putem lua gândul de la orice reforme”

Adriana Săftoiu, fostă deputată liberală, a declarat într-un interviu pentru Recorder, că PNL ar putea lua în calcul schimbarea lui Florin Cîțu din fruntea guvernului după 25 septembrie, daca congresului partidului. Fostul consilier prezidențial a precizat că în cazul în care PNL va merge în continuare pe susținerea lui Cîțu într-un guvern minoritar atunci nu vor exista reforme serioase în această guvernare.

„USR nu va mai intra la guvernare cu Citu premier. Dupa 25 se va lua in calcul schimbarea lui Citu si recompensarea lui cu un post important, cel mai vehiculat zvon a fost BNR. Si are temei, pentru ca atunci cand s-a eliberat postul de viceguvernator BNR au fost doi candidati, Eugen Nicolaescu si Florin Citu. Are temei acest zvon, dl Citu si-a dorit sa mearga viceguvernator BNR, de ce nu si-ar dori sa fie si guvernator? Drept urmare, dupa 25 septembrie cred ca se va discuta schimbarea dlui Citu din postul de premier, doar daca PNL nu alege varianta de guvern minoritar, dar atunci ne putem lua gandul de la orice reforme serioase pentru ca PNL va trebui sa faca favoruri celor ce voteaza sustinerea lui, iar aceste favoruri nu le vom vedea transparent”, a declarat Adriana Săftoiu pentru Recorder.

Ads

Fosta deputată a susținut că nu crede în posibilitatea unor alegeri anticipate.

„Nu cred in alegeri anticipate, nu s-a nascut inca Parlamentul dispus sa plece dupa 6 luni. Exclus asa ceva. Daca se va ajunge la alt guvern cu un premier care nu le place (parlamentarilor), va fi respins, poate se va respinge si a doua oara, dar a treia oara va trece oricine, inclusiv Florin Citu”, a precizat aceasta.

Ea a amintit și de tensiunile din guvernarea CDR, similare cu cele din actuala coaliție.

„Am un 'deja vu'. Cand eram purtator de cuvant in guvernarea Radu Vasile, cu un amalgam de partide, pe urma ce a urmat in 1996-2000 perioada CDR. Ma asteptam pentru fiind 4 ani in Parlament am putut sa vad si atitudinea noastra fata de USR si atitudinea lor fata de noi. Cele doua partide nu se respecta. In cei 4 ani de coabitare in Parlament, s-au tolerat si au ajuns la guvernare pe aceasta relatie care nu avea la baza respect. I-a adus la masa aceeasi idee, sa bata PSD. Asa a fost si la CDR, sa batem PSD, dar taranistii nu se uitau la liberali cu zambetul pe buze, se uitau la PD ca rupt din FSN, deci aliatii nu si-au castigat respectul si finalul a fost cel pe care il stim”, a spus Adrian Săftoiu.

„În 1997 in PNȚCD stiau ca o sa vina un moment in care trebuie sa renunte la dl Ciorbea, dar au prelungit momentul doar pentru ca sa nu dea satisfactie imediat Partidului Democrat. Asa e si acum. Exista un tipar in istorie, daca nu vrei sa esuezi nu faci la fel. Deci mai devreme sau mai tarziu se va renunta la dl Citu, dar pentru ca nu dorim sa dam satisfactie USR amanam acest moment”, a mai spus aceasta.