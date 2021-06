Trei scenarii posibile dupa motiunea de cenzura. Cum poate obtine Citu renegocierea termenilor coalitiei

Motiunea de cenzura depusa de social-democrati va fi dezbatuta si votata marti, 28 iunie, in Plenul Parlamentului.

Social-democratii au ocazia de a da jos Guvernul condus de Florin Citu, insa, potrivit aritmeticii parlamentare, acestia ar putea avea parte de un succes rasunator doar in cazul in care o parte dintre cei din PNL sau USRPLUS vor intoarce armele.

Ads

Ziare.com va prezinta mai jos 3 posibile scenarii dupa motiunea de cenzura:

1.Motiunea de cenzura trece cu sprijinul din umbra al lui Ludovic Orban, aflat intr-un razboi pentru putere cu Florin Citu, actualul premier. Asa cum Ziare.com a mai scris, Ludovic Orban poate face o miscare indrazneata de sah politic care ar putea chiar sa il scoata din calculele pentru Congres pe Florin Citu.

Om cu multa experienta pe zona politica, Ludovic Orban este constient de faptul ca, odata plecat de la Palatul Victoria, Florin Citu nu va mai avea cu ce sa-i ademeneasca pe liberali si astfel va pierde mult din sustinerea pe care o are in prezent, lasandu-i culoar liber pentru a obtine un nou mandat in fruntea formatiunii politice. Este de asteptat ca dupa o astfel de miscare USRPLUS sa renunte la guvernare si astfel Ludovic Orban sa prezinte un Guvern PNL-PSD ca "singura solutie salvatoare in actualul context". In acest caz, Ludovic Orban poate incepe negocierile cu PSD pentru impunerea unui Guvern. Amintim ca despre posibilitatea unui Guvern PNL-PSD a vorbit recent, deloc intamplator, si Vasile Dincu, strateg PSD.

De altfel, si presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spunea luni ca exista semnale ca si parlamentari din PNL ar vrea sa voteze motiunea de cenzura.

"Vom continua negocierile. Am terminat negocierile cu partenerii sociali, deoarece am vrut sa vedem in primul rand de la patronate, de la IMM-uri, de la sindicate, daca este oportun sa depunem o astfel de motiune de cenzura. Cu totii au spus foarte clar ca este oportun sa depunem motiunea de cenzura si acest guvern sa plece. Am negociat textul motiunii, l-am finalizat cu partenerii sociali, cu ceilalti parteneri si cu grupul AUR. Se vor regasi pasaje de la fiecare cuprinse in motiune", a spus Marcel Ciolacu.

2. Motiunea de cenzura trece cu sprijinul din umbra al lui Florin Citu. Seful Executivului ar putea obtine renegocierea termenilor coalitiei de guvernare prin caderea propriului Guvern in Parlament.

Mai exact, folosindu-se de disputa din interiorul PNL si atacurile din ultima perioada ale lui Ludovic Orban la o parte dintre ministrii Guvernului Citu, premierul ar putea face un joc dur la motiunea de cenzura negociind "voturi surpriza" chiar cu oameni din tabara actualul presedinte al PNL. Din pozitia de premier al Romaniei, Florin Citu are mai multe sanse sa obtina o rasturnare de situatie decat are Ludovic Orban acum, din pozitia de presedinte al Camerei Deputatilor. De altfel, premierul este constient de faptul ca rasturnarea propriului Guvern cu voturi din echipa sa de sustinatori i-ar face pe cei de la USRPLUS sa faca un pas inapoi.

Ads

Altfel, daca voturile surpriza vor veni din tabara Orban, Florin Citu poate pune rasturnarea de situatie pe seama luptei aprige dintre el si Ludovic Orban. Cu Guvernul cazut si partenerii de la USRPLUS si UDMR alaturi, premierul Florin Citu isi asigura in acest caz renegocierea coalitiei de guvernare si a pozitiilor din Executiv.

3. Motiunea de cenzura nu trece si premierul Florin Citu isi intareste pozitia inainte de Congres.

Din punct de vedere aritmetic, motiunea de cenzura depusa de social-democrati nu are prea mari sanse sa treaca la vot. Daca Ludovic Orban si Florin Citu, cei doi liberali care se lupta pentru presedintia partidului, nu vor face un joc dur la motiunea de cenzura, social-democratii vor avea parte de un mare prim-esec in Parlament, iar premierul isi va intari, cu aceasta ocazie, pozitia de lider in interiorul PNL.