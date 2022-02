Reacția lui Cîțu după ce Marcel Ciolacu a amenințat că se va ajunge la anticipate: „Aș aprecia să mă sune”

Președintele PNL Florin Cîțu a reacționat luni, 21 februarie, la afirmațiile liderului PSD Marcel Ciolacu care a precizat că în cazul în care PSD iese de la guvernare, se va ajunge la alegeri anticipate.

Cîțu a subliniat că apreciază ca pe viitor să fie sunat de către Ciolacu cu privire la astfel de afirmații, precum și că decizia privind organizarea alegerilor anticipate îi aparține președintelui Klaus Iohannis.

„Aici cred că trebuie să vorbească cu domnul preşedinte pentru că ştim că la domnul preşedinte e decizia cu anticipatele. Deci sare puţin etapele. În acelaşi timp în 2020 am avut un vot pentru dreapta. Noi am făcut un compromis pentru stabilitatea României. Nu vom face niciodată un compromis care să ducă România în comunism. Vrem să menţinem această coaliţie, vrem să mergem mai departe. Ne interesează ca toate măsurile din programul de guvernare să fie respectate”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat luni la Parlament cum comentează afirmaţiile lui Marcel Ciolacu privind alegerile anticipate, în cazul ieşirii PSD de la guvernare.

El a mai spus că „pe viitor aş aprecia să mă sune dacă are ceva de spus”.

„Cum a spus domnul preşedinte Klaus Iohannis, guvernarea merge bine dată fiind perioada. Noi căutăm în permanenţă soluţii, soluţii bune pentru români, pentru parcursul european al României, nu să ducem România în comunism. Noi nu am anunţat pe nimeni că plecăm de la guvernare. Susţinem toate măsurile care îi ajută pe români, nu măsuri care distrug economia. Vă aduc aminte că în 2020 am luat măsuri care acum se dovedesc a fi bune, dar la vremea lor au fost criticate. Eu zic să stăm cu înţelepciune, să analizăm şi să adoptăm cele mai bune soluţii. Este o restanţă în programul de guvernare, dar nu am criticat pe nimeni. Cei 7% pentru investiţii trebuie puşi la loc la rectificarea bugetară”, a adăugat Cîţu.

Marcel Ciolacu l-a anunţat pe Florin Cîţu că, în cazul în care PSD iese de la guvernare, vor fi alegeri anticipate, însă nu consideră că România îşi permite să aibă în momentul de faţă alegeri anticipate. Liderul social-democraţilor a mai spus că trebuie găsită o soluţie pentru a stabiliza preţul la energie.

„Avem doua concepţii diferite, chiar despre lume şi viaţă. Sunt şi probleme de fond, dar domnul Cîţu ar trebui să recunoască că dacă PSD nu intra la guvernare nu ştiu cum ar fi arătat acum România. Îl anunţ acum oficial pe domnul Cîţu, dacă PSD iese de la guvernare, vom avea alegeri anticipate. Nu cred că România îşi permite să aibă acum alegeri anticipate. Mai sunt trei ani până la alegeri. Nu este vorba de o armă. Eu am vrut să fiu foarte clar înţeles şi de către domnul Cîţu şi de către telespectatorii dvs că nu mai există – în moment ce ai încercat să faci guvern cu USR şi nu ai reuşit, a intrat apoi PSD la guvernare şi vedem miniştrii PSD ce fac”, a afirmat Marcel Ciolacu duminică la Antena 3.