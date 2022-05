La aproximativ o lună după ce a fost dat jos de la șefia PNL, Florin Cîțu iese la atac împotriva alianței cu PSD și recunoaște că a greșit la momentul destrămării coaliției cu USR. De cealaltă parte, echipa câștigătoare care în urmă cu un an îl propulsa la șefia partidului, a lansat pe surse ideea înlocuirii lui Cîțu de la Senat.

Florin Cîțu a subliniat într-un interviu pentru DigiFM că s-ar fi luptat pentru refacerea alianței cu USR și a reamintit că varianta cu PSD este un compromis

Nu era ceva ce era natural și poate că de aceea lucrurile nu au funcționat până la urmă. De aceea, eu a trebuit să fac un pas în lateral. Pentru mine, această coaliție nu e naturală. Nu cred că după ce am venit la guvernare, în 2019, și am corectat 3 ani de măsuri total anti-economice și anti-români, putem să stăm acum la masă cu aceeași oameni și să credem că nu vor fi la fel. Și deja am câteva exemple că mergem în aceeași direcție, dar este o decizie a conducerii Partidului Național Liberal”, a afirmat Cîțu.

Fostul lider al liberalilor și-a îndreptat apoi atacul și asupra actualei conduceri a PNL, despre care spune că trebuie să-și asume rezultatele finale. „Eu am considerat că nu pot fi în această coaliție cu PSD-ul, pentru că mi se părea că orice măsură a PNL nu era susținută. Atunci, conducerea PNL, care susține această coaliție și aceste măsuri ale PSD-ului, și-a asumat rezultatele unei coaliții cu PSD-ul și efectele în economie. La final vom trage linie”, a mai relatat Cîțu.

Conform unor surse politice, liberalii s-au gândit la ideea schimbării lui Cîțu din fruntea Senatului, cu ajutorul PSD, reproșându-i seria de atacuri la adresa partenerilor de coaliție.

Analistul politic Alfred Bulai a explicat pentru Ziare.com că fostul lider PNL i-a creat președintelui Klaus Iohannis cele mai mari probleme de imagine pe care le-a avut vreodată. „Motivul este că a trebuit să-l susțină pe față. La primul meci, domnul Cîțu a pierdut. Echipa câștigătoare a fost scoasă la guvernare, după care au tergiversat cât mai mult ca să nu fie chiar penibilă toată situația”, a relatat politologul.

Întrebat despre despre scenariul înlocuirii sale de la Senat, Florin Cîțu a declarat miercuri, 4 mai, că asta nu va rezolva problema prețurilor sau a crizei economice.

”Dacă sunt schimbat de aici nu va rezolva problema preţurilor, dobânzilor, crizei economice. Nu aici este problema. Dacă cineva în PNL se concentrează doar pe asta, ok, pot să facă acest lucru, dar nu vor rezolva, tot vor rămâne preţuri mari, inflaţie mare, dobânzi mari, criză economică”, a spus Cîţu.

Joc de imagine

În ce privesc atacurile în rafală asupra PSD-ului, Alfred Bulai menționează că Florin Cîțu încearcă să-și conserve imaginea de liberal și că PNL va trebui la un moment dat să analizeze „cât de cuvioasă sau necuvioasă” este relația cu PSD. Totodată, politologul nu crede în varianta ca Cîțu să fie înlocuit de la Senat, tocmai pe motiv că a făcut parte din echipa câștigătoare.

„Deocamdată el a făcut scandal și a încercat să iasă elegant tocmai pentru ca să rămână în cărți. PNL-ul nu-și dorește neapărat un război cu Cîțu. El poate povesti despre echipa câștigătoare niste lucruri care nu sunt neapărat plăcute. În politică se negociază și primești ceva. Nu cred că-l vor deranja de la Senat”, a mai relatat Alfred Bulai.