Planurile lui Florin Călinescu după despărțirea de ProTv: ”M-am gândit să o iau de la zero. Puteţi să trimiteţi cv-urile”

Florin Călinescu, care în iulie a renunţat pentru a treia oară la colaborarea cu Pro TV, a anunţat pe Facebook că a semnat "un contract de consiliere cu mai multe televiziuni" şi că va avea şi o emisiune, fiind în căutare de oameni, reporteri, personal tehnic, care să facă parte dintr-un "colectiv de creaţie".

Florin Călinescu a anunţat proiectul pe reţelele de socializare şi caută pentru acesta prezentatori, voci, coafeze, scenarişti, reporteri, oameni de vânzări, interpreţi, şoferi.

"Puteţi să trimiteţi cv. Materiale filmate şi orice altă formă de recomandare pe pagina mea de chat a FB. Vă garantez seriozitate. Sinceritate. Facem o televiziune (mai multe) 100% românească. Vă ofer garanţia calităţii, nu a altor criterii", a scris Florin Călinescu.

"Nefiind obişnuit să lucrez în corporaţii, am luat această decizie (de a pleca de la Pro TV) (...). M-am gândit să o iau de la zero. Nu am nicio teamă, nicio frică, e mai curând genul meu să construiesc, decât să mă dau pe tobogane făcute de alţii cu trasee bine judecate de ei, pentru ei şi pentru distracţia unor inconştienţi. Am dat un anunţ şi cred că nu s-a înţeles foarte bine. Caut oameni, pentru că asta am făcut toată viaţa, pentru că asta am făcut din 1 decembrie 1995, care să exprime într-un fel sau altul într-un colectiv de creaţie", a transmis actorul.

"Eu sunt angajatul firmei mele. Dacă e să o iau de la început cu o construcţie de genul acelei emisiuni Chestiunea Zilei, erau vreo 50-60 de angajaţi. La asta mă refer când spun că mă uit după anumite emisiuni", a mai precizat Florin Călinescu.

"Nu îmi fac o televiziune, dar am semnat un contract de consultant, consiliere pentru mai multe televiziuni, cu nişte prieteni, şi veţi afla săptămâna aceasta despre ce este vorba. Facem o televiziune, nu de la zero, ci o rebranduire. Vreau să aveţi toată încrederea. Probabil că voi face şi o emisiune, două, trei", a precizat Călinescu, care a subliniat că are nevoie de "feţe interesante, care spun ceva pe micul ecran, de la frumoşi şi superbe, până la orice a dat Dumnezeu pe lumea asta, nu mă interesează kilogramele, înălţimea, caut cetăţeni şi cetăţence, nu trebuie să fiţi actori, ci sinceri şi entuziaşti".

Călinescu promite că va fi un proiect cu "programe româneşti 100%, nu trebuie să ne uităm la "Home Alone" de fiecare dată...".