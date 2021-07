Vestea plecării lui Florin Călinescu din PRO TV a cutremurat lumea televiziunii.

Vedeta a dezvăluit ce planuri are de viitor și care este motivul plecării de la postul din Pache Protopoescu.

Ads



Florin Călinescu a venit cu o noua reacție la două zile după ce a anunțat pe Facebook că-și dă demisia din PRO TV. Și asta pentru că oficialii televiziunii au spus pentru click că la mijloc ar fi vorba despre negocierile dintre televiziuni si vedetele show-ului Românii au talent.



Actorul neagă aceste lucruri.

"Fiecare parte spune ceea ce consideră că trebuie să spună. Eu am negociat doar acum cinci ani și nu este vorba despre o negociere fianciară niciodată. Banii, pentru mine, din meseria asta au fost o consecință atunci când Adrian Sârbu a venit cu ideea construirii acestei televiziuni.

Am zis că e tralala și cu asta basta. Mi-a zis să vin dimineața la 07:00, că îmi pune un microfon în față și o lumină și mi-a zis să fac ceea ce știu eu cel mai bine, adică să vorbesc. Părea o aventură atunci, cred că ține de orice se face la un moment dat și se poate construi sau se poate altera. Nu mai este valabil sloganul de acum 20 de ani. Azi putem să vorbim despre un canal de filme cu ceva publicitate. Spiritul Pro nu mai există”, a declarat vedeta la Aleph News.

Florin Călinescu a dezvăluit ce ar vrea să facă în viitor.

"Nu am obosit de atâta ProTV, pentru că atunci când mă duc la muncă eu nu mă uit la siglă. Este curios pentru mine pentru că pot să-mi închipui doar eu. Era un lucru făcut de la început pentru un telespectator pe care nu îl cunoșteam, dar îl știam și asta a făcut să țină ani de zile. Acum este vorba doar despre puterea unui brand de telecomandă, care merge dintr-o inerție. De altfel, fisurile au început să apară pe ici pe colo.



Chiar de două ori am plecat de la ProTV. Dacă am plecat atunci când era bunul meu prieten, Adrian Sârbu, vă dați seama că acum nu mai există niciun considerent de natura celor de atunci: prietenie de o viață, muncă făcută împreună. Tot ce am făcut atunci și acum am făcut-o pentru public? Chiar și mie mi se pare că atunci politica era într-o perioadă romantică, azi ar trebui tratată cu prioritate într-un talk show politic de satiră și mă bate gândul să fac acest lucru. Dacă mai fac această meserie, ar trebui să mă întorc la ceea ce m-a consacrat cu adevărat, satira politică”, a spus vedeta la Aleph News.