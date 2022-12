Câți bani a câștigat Florica Boboi, cea care s-a impus în sezonul 10 din Chefi la cuțite

Florica Boboi, din echipa lui Sorin Bontea, este câștigătoarea sezonului cu numărul 10 al emisiunii Chefi la cuțite.

Ea a câștigat trofeul și un premiu de 30.000 de euro. Florica Boboi, concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea, a fost desemnată câștigătoare în Finala Chefi la cuțite 2022.

„Doamne, nu mai pot. E visul meu. Îmi bate inima de mor! Doamne, am câștigat. Doamne, fac infarct! Vai de capul meu, parcă trăiesc un vis (...) Deci nu pot să cred, nu am câștigat în viața mea nimic. Premiul nu e doar al meu, am câștigat toți. Datorită lor sunt câștigătoare!”, a spus Florica Boboi.

Ea i-a învins în finală pe Adrian Stroe și pe Raluca Todea.

„Doamne ferește! Nu am crezut niciodată că Flori pe care mi-a adus-o Scărlătescu în echipă va câștiga acest sezon. Doamne ferește, nu mi-a trecut prin cap o secundă. Este incredibil, nu-mi vine să cred! (...) E meritul ei că a muncit și a ajuns până în semifinală, jos pălăria! Floricica a făcut echipa perfectă, se vede, a câștigat, eu am câștigat”, a spus Sorin Bontea.