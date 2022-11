Angajată din Ministerul Sănătății, despre protejata lui Florian Bodog: „N-am văzut-o niciodată la muncă”. Schema serviciului fictiv

Consilierii fostului ministru al Sănătății, Florian Bodog, își completau singuri fișele de prezență, la sfârșitul lunii, apoi i le trimiteau acestuia pentru „verificare și aprobare”, a declarat o angajată a Ministerului Sănătății.

Femeia a fost audiată ca martor, în fața Înaltei Curți, în procesul în care Florian Bodog este acuzat că și-a plătit o consilieră care n-a dat un an pe la serviciu.

Enache Daniela Petruța a „scăpat” un detaliu important în depoziția ei de marți, 29 noiembrie, în procesul în care Florian Bodog și fosta lui consilieră, Andreea Olivia Marcu, sunt judecați pe fond pentru abuz în serviciu și fals intelectual, respectiv complicitate la aceste două infracțiuni.

Detaliul este legat de acuzația de fals intelectual reținută în sarcina lui Florian Bodog, mai exact că acesta îi punea pe consilieri să-și facă singuri „pontajele”, pe care el apoi le confirma prin semnătură.

La trimiterea în judecată lui Florian Bodog și a Oliviei Marcu, procurorii DNA precizau: „deoarece aceasta nu era prezentă fizic la locul de muncă, demnitarul ar fi semnat în locul persoanei respective o serie de acte”.

Martor: „Ne redactam foile de prezență din dispoziția verbală a ministrului”

Daniela Petruța Enache – care lucra și ea la cabinetul lui Bodog – a relatat că aceste fișe îi erau trimise fostului ministru, care le supunea „verificării și aprobării”. Deși e greu de crezut că ministrul chiar verifica programul consilierilor săi, cumva martora a aruncat vina pe Florian Bodog în legătură cu programul de lucru al Andreei Olivia Marcu (fostă Baciu), despre care a spus că n-a văzut-o niciodată la Minister.

„Mi-am desfășurat activitatea la sediul Ministerului Sănătății, la cabinetul ministrului, conform contractului individual de muncă pe care l-am semnat. Nu îmi amintesc să o fi văzut pe doamna Baciu la Minister, dar știam că este colega noastră și consilieră a ministrului. Programul meu de muncă era la sediul Ministerului Sănătății, în intervalul orar 8. 30-17.00 de luni până joi și vineri numai până la 14.30. Nu știu care era programul doamnei Baciu. Noi ne redactam foile de prezență, în funcție de programul fiecăruia și și din dispoziția directă a ministrului Sănătății. După întocmire, foile de prezență erau supuse verificării și aprobării de către domnul ministru. Atât eu cât și colegii mei redactam aceste foi de prezentă la sfârșitul lunii, ca urmare a dispoziției verbale a domnului ministru. În ceea ce privește declarația pe propria răspundere pe care ar fi dat-o doamna Baciu, s-a spus inițial că eu am dus acel document la Direcția Financiară sau Direcția Economică a Ministerului Sănătății. Eu am dus documente în minister, însă nu îmi amintesc să fi dus acel document. Ulterior am verificat în Registru și s-a putut vedea că acel document a fost ridicat de colega Daniela Răduț, căreia i-am recunoscut semnătura. Acel document din Registrul intrări-ieșiri a fost dat organele de urmărire penală. În situația în care aș fi dus eu documentul, trebuia să apară numele meu sau să apară mențiunea: adus personal de X”, a declarat martora Daniela Petruța Enache.

Un alt detaliu pe care l-a dat martora se referă la achizițiile din spitale în legătură cu care Florian Bodog și Andreea Olivia Marcu au susținut că lucrau în momentul în care a izbucnit scandalul legat de acest dosar.

Întrebată dacă a auzit discuții despre efectuarea unei analize cu privire la achizițiile din spitalele din subordinea MS, Daniela Petruța Enache a răspuns: „Nu îmi amintesc sa fi existat o asemenea discuție”.

Precizarea este importantă deoarece la o astfel de analiză ar fi lucrat intens Florian Bodog alături de Olivia Marcu, acesta fiind proiectul pentru care femeia a fost plătită.

Consiliera lui Bodog: „Nu se face distincția dintre muncă și prezența fizică”

Din depoziția Oliviei Marcu și cea a lui Florian Bodog din data de 19 octombrie 2022 reiese că fosta consilieră a ministrului nu avea program de permanență la Ministerul Sănătății cum, de altfel, nici ceilalți consilieri nu aveau. Olivia Marcu spune că a fost angajată ca biostatistician, cu studii post-universitare în SUA.

În legătură cu activitatea pe care a desfășurat-o la Ministerul Sănătății, femeia spune că l-a înlocuit pe ministru la niște evenimente organizate în Transilvania, acolo unde locuiește. Încă de la începutul colaborării ei cu Ministerul Sănătății, înțelegerea cu Florian Bodog a fost să îl asiste pe domeniul ei de specialitate fără să se mute din Oradea și fără să „ponteze” la sediul Ministerului Sănătății.

„Mă aflu în fața dumneavoastră pentru că nu se face distincția între muncă și prezență fizică, precum și pentru că niște documente nu au fost elaborate cum trebuie de către cei cu atribuții în acest sens”, a declarat Olivia Marcu în fața judecătorilor.

La ce a lucrat Olivia Marcu până să fie „debarcat” Florian Bodog

Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog, a dat detalii cu privire la ce anume a făcut Olivia Marcu în perioada în care i-a fost consilieră.

„A efectuat la solicitarea mea o analiză pe costuri a spitalelor din București, cele care țineau de Ministerul Sănătății, cu privire la prețurile pe care le obțineau la achiziții publice. Așa cum mă așteptam, (Olivia Marcu - n.r.) a descoperit diferențe mari de prețuri (n.r. - între spitale) la aceleași consumabile și medicamente. Pentru acest motiv, am început să lucrăm la un cadru care urma să asigure achiziții comune la aceste spitale pentru materiale sanitare. Acest lucru a creat mari valuri în Minister, cât și în spitale, deoarece managerii nu doreau să colaboreze între ei într-o asemenea structură. Am pregătit și un ordin de ministru în acest sens, dar pentru că am fost schimbat din funcție Ministerul a îngropat absolut orice urmă a acestei inițiative”, a declarat Florian Bodog.

Un alt detaliu „picant” pe care l-a dezvăluit fostul ministru a fost acela că un procuror DNA l-ar fi întrebat despre modalitatea în care se făceau achizițiile la Ministerul Sănătății, în contextul în care același procuror lucra la un alt dosar, cel al achiziției de vaccinuri anti-COVID. Partea aceasta nu a fost consemnată de judecător în declarație, dar a rămas pe înregistrarea audio a ședinței de judecată.

„Am derulat contracte de sute de milioane de euro care, deși au fost verificate de către procurorul de caz, nu au fost găsite ca fiind cu probleme juridice. La ultima mea întâlnire cu procurorul de caz, m-a întrebat ce părere am despre achiziția de vaccinuri. Am răspuns: De ce mă întrebați pe mine? Că tocmai m-ați trimis în judecată! A spus: Da, vă întreb pentru că am verificat contractele dvs. și am văzut că ați făcut totul corect, dar vrem să cercetăm această cauză”, a povestit Bodog.

Acuzațiile DNA pentru Florian Bodog și pentru fosta lui consilieră

Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog (2017-2018), și fosta lui consilieră, Olivia Marcu, nu recunosc faptele pentru care au fost trimiși în judecată de procurorii DNA și resping procedura simplificată. Florian Bodog este acuzat de abuz în serviciu după ce a angajat-o pe Olivia Marcu pe postul de consilier personal, fără ca aceasta să dea pe la serviciu.

Un prejudiciu de peste 75.000 de lei rețin procurorii DNA că ar fi produs Florian Bodog prin angajarea „pe ochi frumoși” a Oliviei Marcu, într-o speță similară – păstrând proporțiile – cu Dosarul Angajărilor Fictive în care șeful lui Bodog, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare. Acum, procurorilor le mai rămâne de demonstrat că fosta consilieră a lui Bodog n-a avut activitate.

Fostul ministru al Sănătăţii Florian Bodog a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe 30 august 2021, într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu şi fals intelectual.

În același dosar a fost deferită justiției şi Olivia Andreea Marcu (fostă Baciu), la data faptelor angajată în funcţia de consilier personal al ministrului Sănătăţii, pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu în formă continuată.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în calitate de ministru al Sănătăţii, Florian Bodog ar fi acţionat în mod direct pentru ca Olivia Andreea Marcu, angajată în funcţia de consilier personal, să îşi încaseze drepturile salariale pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu şi fără să fi prestat activităţile la care era obligată prin contract. Totodată, deoarece aceasta nu era prezentă fizic la locul de muncă, demnitarul ar fi semnat în locul persoanei respective o serie de acte.