Florentin Petre și-a găsit echipă! Pe cine va antrena fostul fotbalist dinamovist

Florentin Petre a decis să accepte propunerea venită de la CSM Ceahlăul și după despărțirea de divizionara secundă Dacia Unirea Brăila a preluat frâiele echipei din Piatra Neamț. Negocierile au durat puțin cu membrii conducerii moldovene, antrenorul a declarat că a fost încântat de ofertă, de condițiile de lucru, dar că a mai contat un aspect: ”Modul în care s-a purtat discuția!”

”Nu a fost o negociere cu cei din conducerea Ceahlăului, ci o discuție prietenească. A durat maxim o oră. Când am văzut ce se vrea, când am văzut proiectul ce se află în desfășurare, am acceptat fără să mă uit la bani prima dată, așa cum fac mulți antrenori și jucători. Mi-a plăcut ideea, mi-a plăcut că sunt doi oameni tineri pe care mă pot baza pe viitor. Suntem conștienți că începem un drum lung și greu. Am venit cu aceeași ardoare pe care o știți cu toții, exact ca jucător, cu aceeași pasiune. Împreună cu ceilalți membri ai conducerii tehnice, am venit să câștig, am venit să fac performanță. Am făcut la Brăila din foarte puțin”, a declarat Florentin Petre, la conferința de presă organizată cu ocazia numirii sale.

Ads

Florentin Petre se întoarce practic în Liga 3 la nici jumătate de an de la promovarea cu Brăila în Liga 2. Tehnicianul de 46 de ani împliniți pe 15 ianuarie a reușit în 2021 să facă pasul spre eșalonul superior, iar în 2022 și-ar dori repetarea acestui obiectiv, deși toată lumea este conștientă că CSM Ceahlăul nu se află chiar în cea mai bună postură pentru a visa la un loc în Liga 2. Antrenorul va începe munca la echipă alături de antrenorul secund Valentin Avădanei, de antrenorul cu portarii Florin Anton și de team managerul Daniel Mahu Moisii.

Cât privește lotul, la CSM Ceahlăul urmează a se produce schimbări. Deja s-au reziliat contractele de Teodor Cîmpianu (portar), Flavius Dumbrăvean (fundaș), Cristian Ursu (fundaș), Denis Botezatu (mijlocaș), Adrian Moldovan (atacant) și Adrian Șter (atacant). Conducerea a promis că vor veni jucători străini în probe, dar Florentin Petre trebuie să caute soluții pentru a umple golurile ce urmează a fi descoperite de acum înainte. CSM Ceahlăul va efectua pregătirea de iarnă la Piatra Neamț, urmând a promova și câteva meciuri amicale.

Ads

Înainte de a antrena pe CSM Ceahlăul Piatra Neamț, Florentin Petre a fost antrenor secund la Dinamo II București, FC Brașov, Luceafărul Oradea, iar ca principal a activat la Foresta Suceava și Dacia Unirea Brăila.