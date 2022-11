Florentin Petre își înșela nevasta cu sora unui coleg al fiului său! Dezvăluiri incredibile despre fostul dinamovist

Fostul dinamovist Florentin Petre este în mijlocul unui scandal conjugal în care apar detalii incredibile.

Soția sa Margarita Peychinska, Miss Playboy Bulgaria, a anunțat că va divorța de el și a făcut dezvăluiri jenante pentru fostul fotbalist.

”Mă doare sufletul și acum... În momentul în care eu nășteam, mă refer la minutul în care îl aduceam pe lume pe Andrei, el vorbea la telefon cu amanta pe care o avea atunci. Nu e vorba de zi, de oră, am găsit desfășurătorul de la telefon în perioada aia. Deci în minutul acela, când eu nășteam! Vorbea cu amanta care era sora unui coleg al lui Patrick.

Nici nu știu dacă avea 18 ani atunci fata aia! Atunci am vrut să plec. A fost, probabil, cea mai mare greșeală a mea că nu am plecat. Acest om și-a bătut joc de mine 16 ani, de când suntem împreună, nu s-a oprit niciodată. La cât am suferit, mă crezi că am ajuns la 44 de kilograme? Mi-a zis că el vrea să fie fericit. I-am spus că fericirea nu se clădește pe nefericirea altuia.

Și el îmi zice: Păi, ce? Suferi doar tu, important este să fiu eu fericit. Cu siguranță vom divorța! Cale de întoarcere nu mai există. Nici el nu vrea, nici eu nu pot să dau înapoi. Nu mă așteptam vreodată să se comporte în acest hal cu mine. A ajuns totul foarte urât între noi. Am ajuns dușmani!”, a declarat Margarita Peychinska, potrivit cancan.ro.

Margarita Peychinska este a doua soție a lui Florentin Petre. Din primul mariaj el are doi băieți, iar cu încă actuala nevastă încă un băiat.

Florentin Petre a devenit anul trecut și bunic, fiul său cel mare, Patrick, fiind tatăl unui băiețel.