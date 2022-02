Reacția antrenorului Flavius Stoican după ce Dinamo a fost demolată la Botoșani. "Câinii roșii", șanse mari să retrogradeze

Tehnicianul Flavius Stoican a declarat, luni seară, că Dinamo primeşte goluri prea uşor, toate echipele marchează spectaculos împotriva dinamoviştilor, dar consideră că trebuie păstrată încrederea. "Poate se întoarce norocul şi spre noi, că prea avem ghinioane", a mai spus Stoican.

"Parcă luăm cele mai spectaculoase gol. Am încercat să jucăm, am avut şi noi situaţii de a marca, dar nu am reuşit. Am întâlnit o echipă foarte bună, pragmatică, a profitat de fiecare ocazie. Nu vreau să cedăm, vreau să jucăm până la final.

Luăm cu uşurinţă goluri, ăsta este fotbalul, jucătorii trebuie să ridice capul, poate se întoarce norocul şi spre noi, că prea avem ghinioane. Trebuie să ne asumăm când greşim, nu pierde unul sau altul.

Când ne bucurăm, ne vom bucura cu toţii şi vreau cât mai repede. Jucăm, pasăm, ne creăm ocazii, dar nu marcăm şi la prima ocazie primim gol. Trebuie să acumulăm puncte şi nu vreau să mai facem cadouri. Important este să mai acumulăm puncte până la play-out, să nu intră cu diferenţă mare. Timpul nu este aliatul nostru, suntem pe repede înainte, dar trebuie să fim atenţi la jocuri", a declarat Stoican la microfonul televiziunilor care transmis Liga 1 Casa Pariurilor.

Dinamo a înregistrat un nou eşec în Liga 1, fiind învinsă, luni, în deplasare, de FC Botoşani, scor 4-0, în etapa a XXIV-a.

Echipa dinamovistă este pe penultimul loc în clasament, cu doar 12 puncte.