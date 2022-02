Antrenorul lui Dinamo, după umilința cu Craiova: ”Suntem tot la reanimare, nu am murit”

Tehnicianul Flavius Stoican a declarat joi seară, după meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-6, că Dinamo a făcut un meci prost şi că este dezamăgit de faptul că jucătorii îşi pierd încrederea la partidele oficiale, după ce la antrenamente arată dorinţă.

“Fără cuvinte. Am făcut un meci prost. Am început de la 1-0, la primul şut am luat gol. Un joc foarte slab, cu multe greşeli. Am încercat să schimbăm sistemul, să nu mai dăm cadouri, dar asta este...

Toţi suntem vinovaţi. Am văzut astăzi o echipă care se bate la locurile fruntaşe şi o echipă care într-adevăr suntem la retrogradare. Nu este doar portarul vinovat, toţi suntem vinovaţi.

Suntem tot la reanimare, nu am murit. Mă dezamăgeşte că nu avem încredere, îi văd pe toţi dornici la antrenament, iar când vine meciul parcă avem plumb în picioare. Există această temere. Psihic nu sunt în regulă, indiferent cât de mult mi-aş dori să-i văd dezinvolţi.

Nu e uşor, dar am venit aici să ajut, cât o să se poată. Să încerc să le ridic moralul. Fiind căzuţi să mai vin şi cu critici nu le face bine. Evoluţia noastră nu este aşa cum ne-o dorim cu toţii, dar potenţial există”, a spus Stoican la posturile care transmit Liga 1.

El a precizat că este dispus să renunţe la postul de la Dinamo dacă va fi cazul. “În momentul când se decide lucrul acesta nu sunt omul care să ţină de scaun. Nu-mi convine, dar asta e realitatea. Când nu ai rezultate, pleci. Atât timp cât e nevoie de mine, rămân, când nu va mai fi nevoie de mine, nu ţin de scaun”.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 6-1, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XXV-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Învingătorii au marcat prin Cîmpanu ‘9, Ivan ’45 (penalti), Markovic ’46, Bancu ’57, Gustavo ’65 şi Trică ’88. Pentru Dinamo a înscris Matei, în minutul 61, din penalti. În minutul 69, de la gazde a fost eliminat Aloe.