Fa-ti un cadou de sarbatori: apeleaza la o firma de curatenie din Bucuresti si scapa de stres

Pe cat este de frumoasa perioada ce urmeaza, pe atat este de haotica si de agitata. Desi o astepti cu bucurie in suflet, cu siguranta stresul asociat nu iti face placere. Sunt atatea aspecte de luat in considerare, incat totul poate parea coplesitor.

Unul dintre lucrurile care se fac in fiecare an este traditionala curatenie de Craciun. Acest proces este pentru multi unul stresant, care consuma timp si energie. Iar daca nu-ti poti lua macar doua saptamani de concediu de la locul munca, atunci asteapta-te la munca sustinuta. Insa, exista o solutie pentru cel putina una dintre probleme.

Goana dupa cadouri, nu dupa produse de curatenie

Cat iti ia in mod normal sa faci curatenie generala? Daca ai o casa cu mai multe camere si daca ai amanat momentul si vrei sa faci ceva temeinic, inseamna ca va trebui sa iti dedici cel putin o zi intreaga acestei activitati. In cel mai rau caz, curatenia se poate intinde chiar pe mai multe zile. Te-ai gandit ce ai putea face cu timpul acela? Cum ar fi sa ai casa impecabila in timp ce tu esti la cumparaturi sau in timp ce savurezi un vin fiert la un restaurant? Apeleaza la o firma de curatenie Bucuresti si lasa-te pe mana specialistilor.

Serviciile profesionale de curatenie sunt nu doar extrem de eficiente, dar si avantajoase. Pentru ca firmele de curatenie inteleg necesitatea acestei activitati, in special in preajma unor sarbatori, vin in intampinarea clientilor cu oferte si reduceri de pret.

De exemplu, firma Cleanas iti ofera o reducere de 25%. Vei primi o oferta personalizata, in functie de bugetul si necesitatile tale. Iar daca in continuare ti se pare o cheltuiala prea mare, ar trebui sa cantaresti costurile si beneficiile. O firma de curatenie din Bucuresti te va scuti de foarte mult timp. Practic, tu vei achizitiona mai mult timp liber pentru tine. Cu siguranta ai multe alte prioritati care merita atentia ta.

In plus, specialistii in curatenie au o experienta indelungata in domeniu. Astfel, ei sunt extrem de eficienti, realizand activitati de curatenie la standarde inalte, intr-un timp scurt. Ei folosesc produse profesionale, care asigura o igienizare perfecta. Spatiile dificile, greu accesibile, care iti pun probleme sunt curatate si igienizate si vor arata ca noi. Nu va trebui sa-ti faci griji in privinta materialelor si a suprafetelor sensibile. Specialistii lucreaza cu mare grija si atentie, pentru a nu le deteriora.

Ce servicii ofera o firma de curatenie din Bucuresti?

Curatenia este un termen general care poate cuprinde foarte multe aspecte. Firme care angajeaza specialisti cu experienta vor oferi o serie de servicii. Firma Cleanas iti ofera urmatoarele servicii:

1. Curatare canapele si fotolii - Intretinerea regulata a mobilei tapisate nu doar ca previne uzarea acesteia, dar inlatura praful si acarienii. Specialistii dispun de echipamente performante si de produse extrem de eficiente, astfel incat mobila ta va capata un aspect nou.

2. Curatare covoare si mochete - Covoarele si mochetele sunt cele mai expuse la acumularea murdariei si la uzura generala. O firma de curatenie din Bucuresti va realiza o curatare delicata, dar in profunzime a covoarelor din casa.

3. Spalare geamuri - Geamurile sunt cele mai dificile suprafete, deoarece sunt expuse permanent prafului si poluarii care se depun. Expertii in curatenie iti vor lasa geamurile imaculate.

Atunci cand iti doresti sa ai parte de sarbatori relaxate, apeleaza la firma de curatenie Bucuresti si foloseste timpul castigat pentru a te destinde sau pentru a realiza alte activitati.