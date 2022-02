Ce mutații ar putea suferi SARS-CoV-2 când tocmai ne credeam în siguranță. Scenariul cu varianta agresivă care va ținti nevaccinații

Multe țări anunță anul 2022 ca fiind ultimul din această pandemie. Unele state au anunțat deja relaxări masive. Însă experții spun că pericolul nu a trecut, iar îngrijorările lor se îndreaptă către mutații periculoase.

Astfel, chiar și după trecerea valului Omicron, imunitatea neregulată pe tot globul și o nouă variantă ar putea amenința progresul, potrivit unui articol publicat de healthline.com. Astfel, într-o lume post-pandemică, blocajele vor fi probabil eliminate treptat, dar în situații de urgență pot fi necesare restricții pe termen scurt și măsuri de precauție individuale, cum ar fi măștile.

Țările cu rate de vaccinare mari ridică restricțiile

Varianta Omicron a SARS-CoV-2 a generat un număr fără precedent de infecții la nivel mondial, în ciuda faptului că a apărut spre finalul anului trecut. Țările cu niveluri ridicate de imunitate, fie de la vaccinuri, fie de la infecții anterioare, au înregistrat, de asemenea, rate mai scăzute de spitalizări și decese. Din acest motiv, probabil, Omicron a fost considerată mai blândă decât variantele anterioare.

Ads

Din cauza ratelor mai scăzute de spitalizări și decese, mulți speră că intrăm într-o nouă etapă în care învățăm să trăim cu virusul.

Unele țări din Europa, cum ar fi Danemarca și Regatul Unit, în ciuda faptului că au un număr mare de cazuri zilnice de COVID-19, au redus sau au ridicat deja multe restricții.

Finalul ”jocului” COVID-19: Cele mai mari amenințări

Experții spun că protecția neuniformă, fie că este cauzată de inechitatea vaccinurilor sau de scăderea imunității de la vaccinuri sau infecții, ar putea crea puncte fierbinți de transmitere în întreaga lume.

Mulți epidemiologi cred că ce a fost cel mai rău, cel puțin în ceea ce privește spitalizările și decesele, a trecut. Dar, după cum spun unii, inclusiv noi cifre, tot mai mari în fiecare zi, vor exista posibile ”denivelări pe drum”.

Iar una dintre dintre aceste ”denivelări” este amenințarea noilor variante.

”Problema se referă la și de când și de cum vor apărea aceste probleme.

Ceea ce ne interesează acum este subvarianta BA.2 Și ceea ce ne îngrijorează este faptul că dacă aceasta reușește să reinfecteze persoanele nevaccinate care au trecut prin infecția cu Omicron BA.1 ne întrebăm ce se va întâmpla, în situația în care va începe să circule una sau mai multe variante care sunt net diferite de familia Omicron, în acele populații care au un nivel scăzut de vaccinare cum este și cazul României.

Ads

De aceea este foarte important să urmărim circulația virusului.

De exemplu Danemarca țară din Uniunea Europeană cu cel mai bun sistem de supraveghere dar în același timp cu una dintre cele mai mari rate de vaccinare cu 3 doze- statistic vorbind, problema de a părea o variantă local, este destul de mică. Atunci, doar dacă vor fi cazuri de import în această țară, puse în evidență prin sistemul lor de supraveghere genomică de circulație a virusului, în această situație am putea beneficia de faptul că ei eu acest sistem.

Altfel, cele mai multe țări care au o rată mică de vaccinare nu au aceste sisteme performante de măsurare a circulației virusului deci este probabil să nu știe că astfel de variante vor circula decât când va fi destul de târziu și va apărea, probabil, o creștere neașteptată a numărului de cazuri într-o anumită zonă și într-un anumit interval de timp”, a explicat doctorul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, pentru Ziare.com.

Virusul va încerca să găsească breșe în imunitatea noastră

Ads

Medicul subliniază că, ”cu cât imunitatea pe care o impunem virusului este mai mare, cu atât acesta va încerca și mai mult să găsească breșe în această apărare”.

”Dacă imunitatea nu este completă, o persoană este vaccinată cu o doză, de exemplu, pentru virus va fi mai ușor să găsească o variantă prin care să treacă de această imunitate.

Pe de altă parte, cred că trebuie să ne uităm și la caracteristicile virusului. S-ar putea, la un moment dat, să impunem o variantă, care să pună probleme tocmai prin caracteristicile virusului nu prin capacitatea de a ocoli anticorpii dezvoltați în urma vaccinului.

Sunt două componente aici și, de altfel, din acest motiv este semnalul de alarmă legat de BA.2 pentru că această subvariantă se transmite mai repede ca urmare a proprietăților lui, nu ca urmare că reușește să slăbească mai mult apărarea imună a organismului”, a mai spus dr. Marius Geantă.

Va apărea o variantă mai agresivă decât Omicron?

Referitor la posibile noi variante, doctorul Marius Geantă a explicat că un scenariu al apariției unei noi variante mai periculoase ca Omicron este oricând posibilă.

Ads

”Pentru mine este un semnal de alarmă, este un posibil scenariu că va apărea o variantă mai agresivă decât Omicron și care va ținti persoanele nevaccinate.

În acest moment mai circulă și varianta Delta, însă pare că nivelul este din ce în ce mai redus, iar o altă variantă care să pună probleme nu a fost încă evidențiată”, a mai explicat medicul Geantă.

Vom trece în endemie anul acesta?

Cu toții așteptăm să ne reluăm viețile de dinainte de pandemia de COVID-19. Însă ieșirea din pandemie poate fi mai grea decât pare.

”Trebuie să fim atenți ceea ce ne dorim. În timp de pandemie, cumva, țările au un ghidaj. Noi am urmat ghidajul altor state europene și ghidajul OMS.

În momentul în care avem endemie, vom trebui să luăm deciziile pe cont propriu și pe baza datelor pe care noi putem să le generăm. Iar, din păcate, sistemul de supraveghere genomică nu este la nivelul de performanță dorit în România.

Dar, evoluțiile din ultima vreme, din multe țări europene, unde se vorbește despre relaxare, renunțarea la mască, în anumite condiții- desigur, acolo rata de vaccinare este forte sus- ne arată că ne îndreptăm în acest an către sfârșitul pandemiei ca fenomen social.

Ads

Că, de fapt, ceea ce îi deranjează pe oameni în pandemie nu este că a apărut un nou virus și că s-a dezvoltat un vaccin împotriva lui și că trebuie să te vaccinezi ca să nu te infectezi ci că viața lor socială, așa cum o știau, a fost puternic impactată: lockdown, unii pot să pună în aceeași ecuație și purtarea măștii, faptul că locurile unde își petreceau timpul liber au fost închise fie total fie parțial”, a mai spus medicul.

Nu ne mai putem întoarce la începutul anului 2020

O reîntoarcere la viața de dinainte de pandemie nu mai poate fi posibilă pentru că totul a evoluat de atunci.

”De fapt, noi trebuie să ne gândim la lumea post-pandemică la cu totul alți termeni. Nu ne mai putem întoarce la luna ianuarie 2020. În acești doi ani au fost evoluții extraordinare din punct de vedere științific. Au fost multe evoluții pe piața muncii impuse de lockdown, cum ar fi telemunca, de exemplu, care reprezintă o soluție 100% sau parțial în unele situații.

Apoi, vorbind despre educație, pot fi aplicate modele bune pe care le-am dezvoltat în pandemie. Adică orice am face, lumea post-pandemică nu va mai arăta ca acum doi ani. Plus că abordarea supra bolilor infecțioase sau a bolilor în general cred că se va schimba. Cred că mulți dintre noi vom fi mult mai atenți în aglomerații în timpul sezoanelor gripale. Unii vor purta masca, alții se vor testa pentru gripă înainte de a se întâlni cu bunicii, etc.

Cred că vor fi multe schimbări în educație, economie și sănătate după perioada aceasta. Ar fi absolut penibil să ne mai întoarcem la momentul ianuarie 2020 când credeam că este absolut normal să așteptăm 15 ani un nou medicament să ajungă pe piață, noi văzând că acest lucru este posibil să se întâmple, pentru autorizare condiționată, într-un an de zile sau mai puțin, iar pentru autorizare finală, doi ani”, a mai precizat doctorul Marius Geantă.

Specialiștii în sănătate publică sunt de părere că decizia unui vaccin anual împotriva COVID-19 va fi luată în funcție de nivelul de transmitere din lume și comunitățile locale.