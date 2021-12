Trailerul producției ”Ocolul pământului în 80 de zile”, filmat parțial în România. O clădire emblematică, transformată în gara din New York

Palatul Culturii din Ploiești, devine gara din New York în noua ecranizare a unui roman celebru FOTO captură video

Noua ecranizare a celebrului roman al lui Jules Verne ”Ocolul pământului în 80 de zile”, filmat în mare parte în Ploiești și București, va ajunge la marele public încă din primele zile ale lunii ianuarie 2021.

Deocamdată a fost difuzat doar trailerul oficial al filmului în care se pot vedea secvențe filmate la Ploiești, în interiorul și exteriorul unei clădiri emblematice pentru Prahova, Palatul Culturii.

Clădirea, care are o arhitectură monumentală, specifică perioadei interbelice, a fost aleasă să redea atmosfera de secol XIX a gărilor din New York la exterior și Paris, la interior. Palatul Culturii, unde în prezent funcționează biblioteca județeană și Muzeul Județean de Științele Naturii, a fost inaugurat în noiembrie 1933 de regale Carol al II-lea.



Filmările la această producție au început în iarna anului 2020, dar au fost întrerupte din cauza restricțiilor impuse de pandemie, fiind reluate abia în luna noiembrie a aceluiași an, în centrul Ploieștiului, transformat pentru scurt timp într-un platou de filmare.

Palatul Culturii din Ploiești a fost ”echipat” special pentru aceste filmări, la exterior, pentru a întruchipa imaginea gării din New York, locul unde începe călătoria personajelor în jurul lumii, iar la interiorul clădirii, în sala ”Pașilor Pierduți”, a fost redată atmosfera sălii de așteptare a gării din Paris.

În noua ecranizarea celebrului roman al lui Jules Verne, David Tennant, un actor scoțian de televiziune, cinematografie și teatru, interpretează rolul exploratorului Phileas Fogg. Tennant este cunoscut publicului din „Dr. Who”, dar a mai jucat, printre altele, într-o producție din seria „Harry Potter”.

Rolul valetului Passepartout este interpretat de actorul francez Ibrahim Koma („Je Suis Daddy”, „Mother is Wrong”). Fogg mai este însoțit în aventura sa de jurnalista Abigail Fix, interpretată de Leonie Benesch, care a fost distribuită și în serialul de televiziune „The Crown”.

Noua ecranizare a celebrului roman al lui Jules Verne ”Ocolul pământului în 80 de zile” este o co-producție Anglia-Franța-Germania, filmul fiind cumpărat de BBC și planificat să intre în difuzare în ianuarie 2021.