Lungmetrajul românesc ”Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, în regia lui Radu Jude, a fost inclus pe lista scurtă pentru nominalizare la premiile BAFTA, trofee acordate de Academia britanică de film. Filmul a fost premiat cu Ursul de Aur la Berlinala 2021.

La categoria ”film în altă limbă decât engleza” au fost înscrise 50 de producţii şi 15 au fost selectate în primă fază. Acestea intră în runda a doua de vot, iar cinci vor fi nominalizate.

Este vorba despre: ”A Hero”, “Bad Luck Banging or Loony Porn/ Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, “Compartment No. 6”, “Drive My Car”, “Flee”, “The Hand of God”, “I’m Your Man”, “Lamb”, “The Most Beautiful Boy in the World”, “Parallel Mothers”, “Paris, 13th District”, “Petite Maman”, “Riders of Justice”, “Titane” şi “The Worst Person in the World”.

”Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” a fost premiat cu Ursul de Aur la Berlinala 2021 şi a reprezentat propunerea României pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a galei Oscar 2022. Filmul nu a fost selectat pe lista scurtă a premiilor Academiei americane.

Academia britanică de film şi televiziune (BAFTA) a dezvăluit miercuri listele scurte pentru nominalizare la 24 de categorii.

Pentru ”cel mai bun film” au fost înscrise 217 producţii, iar primele 15 selectate sunt: “Being The Ricardos”, “Belfast”, “CODA”, “Don’t Look Up”, “Dune”, “House of Gucci”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “No Time To Die”, “The French Dispatch”, “The Lost Daughter”, “The Power of the Dog”, “The Tragedy of Macbeth”, “tick tick…BOOM!” şi “West Side Story”.

Per ansamblu, “No Time to Die”, “Belfast” şi “West Side Story” se numără între cele care au cele mai multe şanse pentru selecţie, după prima rundă de vot.

Runda a doua, pentru a determina nominalizările, va avea loc între 14 şi 27 ianuarie. Nominalizările vor fi anunţate pe 3 februarie. Câştigătorii vor fi aleşi în a treia rundă de vot, ce are loc între 9 februarie şi 8 martie.

Gala premiilor BAFTA va avea loc pe 13 martie, la Londra.