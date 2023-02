Se știe deja cine va câștiga Oscarul anul acesta. Indiciul care confirmă acest lucru

Michelle Yeoh joaca in "Everything Everywhere All At Once" FOTO facebook

Lungmetrajul SF "Everything Everywhere All At Once" şi-a continuat traiectoria ascendentă cu un nou premiu, de data aceasta la cea de-a 29-a ediţie a premiilor Sindicatului Actorilor Americani (Screen Actors Guild Awards - SAG), care s-a desfăşurat duminică, 26 februarie, relatează AFP.

Lungmetrajul, în regia americanilor Daniel Kwan şi Daniel Scheinert, spune povestea unei proprietare de spălătorie, interpretată de actriţa malaeziană Michelle Yeoh, care, epuizată de problemele administrative cu fiscul, plonjează brusc în lumi paralele. Filmul s-a bucurat de un succes uriaş anul trecut, cu încasări de aproximativ 100 de milioane de dolari la nivel mondial şi a fost nominalizat la 11 nominalizări la Oscar.

Actriţa Michelle Yeoh a primit premiul pentru cea mai bună actriţă, în timp ce Ke Huy Quan şi Jamie Lee Curtis, prezenţi de asemenea în distribuţie, au fost la rândul lor recompensaţi cu premii, Ke Huy Quan pentru cel mai bun actor în rol secundar, iar Jamie Lee Curtis pentru cea mai bună actriţă în rol secundar.

Patriarhul filmului, James Hong, în vârstă de 94 de ani, a fost în centrul atenţiei la gala de duminică, atunci când a primit premiul principal al ceremoniei, cel pentru performanţa remarcabilă a unei distribuţii într-un film.

El şi-a împărtăşit gândurile referitoare la perioada în care Hollywood-ul oferea actorilor albi rolurile asiatice principale, "lipindu-le ochii", deoarece producătorii credeau că "asiaticii nu erau suficient de buni".

"Dar uitaţi-vă la noi acum, nu-i aşa?", a spus Hong în ovaţiile publicului.

Premiile SAG, împreună cu premiile Sindicatului Producătorilor Americani (Producers Guild Awards - PGA), plasează "Everything Everywhere All At Once" într-o poziţie puternică pentru gala premiilor Oscar din 12 martie. Conform tradiției, într-o proporție covârșitoare, cine câștigă la această gală, triumfă și la Oscar.

Alţi câştigători din distribuţia preponderent asiatică a filmului "Everything Everywhere All At Once" s-au referit, de asemenea, la îndelungata luptă pentru mai multă diversitate la Hollywood. Acest premiu "nu este doar pentru mine, ci pentru toate fetiţele care îmi seamănă", a declarat Michelle Yeoh.

Ke Huy Quan, care după ce a jucat când era copil în filmul "Indiana Jones and the Temple of Doom" din 1984 a luat o pauză lungă de la actorie deoarece existau "atât de puţine oportunităţi", a remarcat că este primul actor asiatic care a câştigat la categoria sa. "Când am aflat acest lucru, mi-am dat seama rapid că acest moment nu-mi mai aparţine doar mie. El aparţine şi tuturor celor care au muncit pentru mai multă diversitate", a declarat el.