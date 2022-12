Dovada că mingea nu a iesit din teren la golul Japoniei. Explicațiile FIFA VIDEO

FIFA a venit cu explicații după faza controversată din meciul Spania - Japonia.

Arbitrul a anulat inițial reușita asiaticilor pentru faptul că mingea a ieșit din terenul de joc, dar sistemul VAR i-a transmis centralul că golul trebuie validat.

Datorită acestei reușite, Japonia a învins Spania cu 2-1 și s-a calificat în optimi în dauna Germaniei.

La o zi după meci, FIFA a explicat de ce arbitrul a validat golul japonezilor.

"Al doilea gol al Japoniei contra Spaniei a fost verificat de VAR pentru a se stabili dacă mingea a ieșit din teren. Oficialii au folosit camerele de pe linia porții pentru a verifica dacă balonul a rămas parțial în teren sau nu.

Alte camere pot oferi imagini înșelătoare, însă din dovezile pe care le-am avut la dispoziție, s-a constatat că mingea nu a părăsit cu întreaga circumferință suprafața de joc", a transmis FIFA.

Forul fotbalistic a postat și un filmuleț în sensul acesta, insinuând că unele imagini de pe transmisia tv pot fi înșelătoare.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y— FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022