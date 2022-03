O fetiță de 9 ani și-a pierdut brațul după ce forțele ruse i-au mitraliat familia când au încercat să fugă de la Kiev.

Copila, mediatizată cu numele de Sașa, a spus că speră că soldații „nu au vrut să o rănească”, după ce medicii au fost nevoiți să-i amputeze brațul pentru a-i salva viața.

Familia a încercat să fugă din capitala Ucrainei săptămâna trecută, iar mașina în care se aflau a fost atacată de soldații ruși.

Tatăl Sașei a fost ucis în atac, iar copila de 9 ani, sora ei și mama și-au găsit adăpost într-o pivniță, scrie Daily Mail.

Vorbind din patul ei de spital, Sașa a declarat pentru Daily Mail: "Nu știu de ce m-au împușcat rușii. Sper că a fost un accident și că n-au vrut să-mi facă rău".

"Am fost împușcată în braț. Am alergat după sora mea. Mama mea a căzut peste mine. Am crezut că este sfârșitul.

"Atunci mi-am pierdut cunoștința. Cineva m-a dus într-o pivniță. Am fost tratată acolo. Și apoi unii oameni m-au dus pe un prosop la spital."

Fetița a stat două zile în pivniță, din cauza pericolului unui nou atac al soldaților ruși, motiv pentru care starea de sănătate i s-a înrăutățit. În cele din urmă, câțiva voluntari fluturând un steag alb au ieșit din adăpostul improvizat pentru a o trasporta pe copilă la spital.

"Mi-am pierdut brațul după ce rușii m-au împușcat și l-au ucis pe tatăl meu", a mai spus Sașa de pe patul de spital.

Copila este doar una dintre nenumăratele persoane care au suferit răni grave în timp ce luptele continuă în Ucraina.

