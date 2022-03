Fata care a supraviețuit după ce a fost lovită de un polițist pe trecerea de pietoni nu poate merge la școală fizic. De ce nu face ore online: “Noi nu avem baza legală"

Marina, fetița care a supraviețuit după ce a fost lovită de un polițist pe o trecere de pietoni, pe 13 ianuarie, în Capitală, merge acum în cârje și face exerciții de recuperare.

Copila nu poate merge fizic la școală, pentru că nu se poate descurca singură în clasă, dar nici online nu poate face ore alături de colegii ei. După ridicarea stării de alertă, doar elevii cu anumite afecțiuni, majoritatea cronice, mai pot învăța în sistem hibrid, potrivit unui ordin de ministru.

Contactată de Edupedu.ro, mama Marinei a dat detalii despre situația copilului.

“Face kinetoterapie pentru a învăța să meargă din nou. Mușchiul este atrofiat pentru că a stat în pat atâta timp. A stat o lună cu tot piciorul în ghips, apoi încă 3 săptămâni de la genunchi. Merge în cârje pentru că nu are voie să calce pe picior. Medicul nu i-a dat o perspectivă când va putea reveni la școală, dar ne-a spus că nu își va reveni complet nici în următoarea lună. Piciorul i-a fost scos din ghips acum două săptămâni, i-au scos broșele metalice, dar e cale lunga de recuperare. Nu face școală de două luni”, a declarat mama fetei.

Ads

“Sper și îmi doresc din tot sufletul ca domnul ministru să modifice ordinul, așa încât și copiii care au un accident și au o intervenție chirugicală la picior și nu se pot deplasa, să poată face ore online, dacă tot s-a mers pe varianta online 2 ani de zile în pandemie. Școala e dotată cu tablete și tot ce trebuie.

Am depus o cerere ca și părinte către doamna director ca să o accepte la orele online, am atașat dosarul medical. Deocamdată nu am primit niciun răspuns, dar am înțeles că nu există cadrul legal.

Eu aș face efortul să o duc la școală, dar încă merge în cârje, ar însemna să îi găsesc pe cineva care să o însoțească mereu și să o ajute. Nu poate să se descurce singură. Nu cred că e cazul, din moment ce învățământul e gratuit. Dacă există posibilitatea pentru copiii bolnavi cronic să nu vină la școală și să învețe online, de ce nu se poate și pentru fata mea în această situație dificilă?

Ads

În urma traumei accidentului, de 2 luni încercăm să o aducem la normal, și-a pierdut prietena, a trecut printr-un șoc în accident, la spital, recuperarea a fost grea, acum are constant nevoie de ajutor, mai primește și o palmă de la sistemul de învățământ, nedându-i posibilitatea să învețe cu profesorii ei acasă.

Mă doare sufletul ca mamă, când mă întreabă ea de ce nu poate merge la școală. I-am spus că poate domnul ministru nu și-a dat seama că mai există astfel de situații. Ea nu poate urca treptele până la etajul 1, la școală copiii se împing, se joacă, și din neatenție se poate răni și o luăm de la capăt. Mă gândesc serios să fac o sesizare către domnul ministru”, mai spune mama Marinei, care a subliniat cât de mult își dorește la școală fiica ei. “Îi place școala, pe semestrul I a luat bursă de merit. A trecut prin atâtea, accidentul, pierderea prietenei, se simte neputincioasă, merge la psiholog săptămânal – ce ține de noi facem, dar dacă tot vin lovituri peste lovituri nu știu ce randament vor mai da aceste ore de consiliere pentru că încearcă să se vindece de una și o lovește, alta”, a povestit mama fetei.

Ads

Explicații de la Ministerul Educației

“Noi nu avem baza legală ca să putem spune că această fată poate urma cursuri online, pentru că legea spune clar că frecventarea orelor trebuie să fie fizică”, a explicat consilierul ministrului Educației, Radu Szekely, pentru Edupedu.ro.

“În starea de alertă și de urgență s-au făcut modificări pentru că situația o impunea. Fata poate urma școala online doar dacă în clasa ei sunt deja copii care au boli cronice și fac ore online, așa s-ar putea și ea alătura lor. Noi nu putem cere școlii să o lase doar pe ea să facă ore online, pentru că legea nu permite acest lucru,” a mai spus Radu Szekely.

Pe 13 ianuarie 2022 un polițist a accidentat două eleve care traversau pe trecerea de pietoni.

Raisa a murit pe loc, iar Marina a ajuns la spital cu fractură de gambă și contuzie abdominală.

Poliţistul care a provocat accidentul a fost plasat sub control judiciar.