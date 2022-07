ARTmania Festival 2022: un afiș de vis, o zi de concerte în plus și o mână de ajutor întinsă de organizatori Ucrainei

După doi ani de hiatus pandemic, Festivalul ARTmania revine în Piața Mare din Sibiu cu nume uriașe precum Transatlantic sau Mercyful Fate, dar și cu o zi de concerte în plus.

Este cel mai longeviv festival și un eveniment statement în rândul comunității de rock.

ARTmania se întâmplă anual la Sibiu, din 2006, și a reușit de-a lungul celor 17 ani de activitate să creeze o comunitate puternică, loială, deschisă la orice înseamnă nou.

Desfășurat pe o perioadă de trei zile, între 22 și 24 iulie, în Piața Mare din Sibiu, ARTmania a pregătit o serie de concerte incendiare ale celor mai îndrăgite și așteptate trupe de publicul devorator de rock din România.

Cine sunt artiștii care vin la ARTmania în această vară?

Pentru ediția din acest an, organizatorii ARTmania au pregătit trei zile de concerte - o zi în plus față de cum arăta până acum festivalul. Pe scena din cadrul celei de-a cincisprezecea ediții a festivalului vor urca Mercyful Fate, Transatlantic, Meshuggah, Testament, Cult of Luna, Leprous, The Pineapple Thief, Stoned Jesus, The Vintage Caravan și trupele românești Bucovina, Taine, Dordeduh și Revolver.

Transatlantic și Mercyful Fate - concerte în premieră în România

În prima zi a festivalului, pe scena ARTmania vor concerta în premieră americanii de la Transatlantic, aflați în turneul de promovare al celui mai nou album, The Absolute Universe.

Super-grupul prog american Transatlantic, din care fac parte Mike Portnoy (ex-Dream Theater, tobe), Neal Morse (ex-Spock’s Beard, voce, chitară, clape), Pete Trewavas (Marillion, chitara bas) și Roine Stolt (The Flower Kings, chitară) a inclus Sibiul între cele doar cinci destinații unde-și prezintă publicului cel mai recent album.

Lansat la începutul anului trecut, The Absolute Universe, un proiect despre care autorii înşişi susţin că este o abordare complet nouă, a fost conceput într-o perioadă de cel mult două săptămâni, în 2019, când cei patru muzicieni s-au întâlnit într-un studio în Suedia şi au schiţat conţinutul, iar apoi fiecare a mers la studioul personal de acasă şi şi-a înregistrat părţile.

A rezultat un album în două variante: o versiune „scurtă”, de 60 de minute, pe un singur disc, denumită The Breath Of Life, și versiunea extinsă – un dublu disc de 90 de minute – numită Forevermore. Fiecare dintre cele două versiuni este o înregistrare de sine stătătoare, cu versuri, linii melodice și elemente de compoziție alternative.

Prima zi a festivalului, 22 iunie, va fi deschisă de concertul celor de la Bucovina, o prezenţă bine-cunoscută pe scenă românească, cu al lor sound viking-black. De-a lungul evoluției trupei, care a debutat în 2000, Bucovina a lansat o serie de albume importante, reușind să-și asigure locul în lista celor mai influente grupuri de metal din România.

A doua zi de ARTmania, 23 iulie, va găzdui legendara trupă Meshuggah, după exact zece ani de la ultimul lor concert din România. Sound-ul lor, definit de compoziţiile poliritmice complexe, timbrul sonic inconfundabil şi mixul neobişnuit de genuri care îmbină elemente de math rock sau tech death combinate cu ritmuri de free jazz şi duritatea thrash metal-ului, le-a adus suedezilor recunoașterea celei mai prestigioase publicații de muzică, care i-a numit “una dintre zece cele mai importante formații de hard rock și heavy metal.”

Cult Of Luna este o altă trupă cu greutate care revine după aproape un deceniu în România, la ARTmania. În februarie 2021, suedezii au lansat un EP nou, The Raging River, cu un sound mai heavy și presărat cu elemente acustice, album pe care atât fanii, cât și criticii, l-au primit cu căldură.

Leprous revin la Sibiu, după o absență de patru ani, pentru a-și promova cel de-al șaptelea album, Aphelion, un material plin de energie, viață, libertate, ce a fost compus, spun ei, fără strategie în exces sau perfecționism exagerat. Prin acest nou album, lansat la doar doi ani distanță de Pitfalls, Leprous își consolidează titlul de formație în plină ascensiune, care nu se teme să experimenteze sau să surprindă și care sfidează orice încercare de încadrare în tipare.

Cea de-a treia zi de festival este marcată de o altă premieră pentru România – concertul legendei Mercyful Fate. Încă un moment care va rămâne în istoria scenei de rock din România.

Mercyful Fate este unul dintre cele mai influente grupuri din scena metal internațională. Front-man-ul trupei este super-starul King Diamond, iar faptul că ARTmania este festivalul ales pentru găzduirea primului show susținut în România demonstrează, încă o dată, impactul major și importanța pe care festivalul le are asupra publicului românesc.

De-a lungul carierei de aproape 40 de ani, Testament şi-a lăsat amprenta asupra unei generaţii întregi de artişti, oferind în egală măsură o moştenire impresionantă: 12 albume de studio, patru albume live, cinci compilaţii, 12 single-uri şi trei DVD-uri vândute în peste 14 milioane de exemplare în întreaga lume. Celebri pentru abordarea nonconformistă, varietatea de stări emoţionale şi energia debordantă a concertelor live, Testament promit publicului ediţiei aniversare ARTmania un show complet și memorabil.

Britanicii de la The Pineapple Thief vor completa programul concertelor din ultima zi a festivalului. Una dintre cele mai populare trupe din zona prog rock a muzicii europene, condusă de Bruce Soord, The Pineapple Thief a fost considerată de nișă şi mai puţin mainstream, dar asta nu i-a împiedicat să câștige fani din toate colțurile lumii. Deși muzica lor a fost comparată cu cea a Radiohead sau Porcupine Tree, The Pineapple Thief s-au remarcat prin mixul de progressive rock cu sonorităţi acustice, theatrical rock şi neo-psychedelia.

O mână întinsă din Sibiu pentru Ucraina

Primii care vor urca pe scena din Piața Mare la ARTmania 2022 sunt ucrainenii de la Stoned Jesus, una dintre cele mai apreciate trupe de rock din Europa de Est, a căror prezență în România, în contextul actual, este posibilă datorită proiectului ARTery, o inițiativă a ARTmania Festival, în parteneriat cu Music Export Ukraine și Pohoda Festival (Slovacia).

ARTery este o mişcare creativă al cărei scop principal este de a-i susţine pe artiştii şi profesioniştii din sectoarele creative care au fost nevoiţi să plece din zone de război și de a-i sprijini în eforturile de a-şi continua vieţile cu demnitate în ţările care îi găzduiesc.

Ucrainenii care au reușit să fugă din țara lor după atacul barbar al armatei ruse și care și-au găsit adăpost în România pot veni să lucreze la Sibiu în cele trei zile de festival. Mai multe job-uri destinate lor pot fi găsite aici.

Cea de-a 15-a ediție a Festivalului ARTmania de la Sibiu are loc între 22-24 iulie 2022, iar abonamentele sunt disponibile pe artmaniafestival.ro.

Toate abonamentele achiziționate pentru festivalul ARTmania în perioada 2019-2021 rămân valabile pentru ediția din 2022 a acestui eveniment, fără modificări suplimentare de cost.