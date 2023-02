Cum s-a schimbat viața unei românce care s-a îndrăgostit fulgerător și s-a mutat la țară: "Locuiam într-un apartament dintr-un select cartier. Ați crede că eram fericită"

Mulți români visează să renunțe la viața de la oraș pentru cea din mediul rural. Unii cumpără case gata construite pe care le recondiționează, alții preferă să ridice locuințele de la zero.

Uneori o poveste de dragoste aduce astfel de schimbări în viață.

Este povestea relatată de o româncă la 10 ani după ce a făcut această schimbare, după cum a scris pe Facebook.

"Se spune că atunci când ești recunoscător pentru ce ai, Dumnezeu îți va da tot ce îți lipsește!

Cu aproape 10 ani în urmă, locuiam într-un apartament dintr-un select cartier al Brașovului. Ați crede că eram fericită.

Ei bine, nu. Dimpotrivă. Nici nu mi-aș fi imaginat cât de mult avea să mi se schimbe viața."

"Am întâlnit pe cineva de care m-am îndrăgostit fulgerător"

"Așadar, după o relație eșuată, am întâlnit pe cineva de care m-am îndrăgostit fulgerător.

Nu știam nimic despre el, nu știam nici măcar cum îl cheamă, dar am știut că e omul lângă care vreau sa îmbătrânesc (deși aveam doar 26 de ani pe atunci).

Ulterior am început să ne cunoaștem mai bine, să aflu câte ceva despre el. Așa am aflat că locuiește ”la țară”, într-un cartier la marginea Brașovului.

Nu era un om bogat (material vorbind) dar era harnic, ambițios și mai presus de toate DEMN. El m-a învățat că e mai bine să fii sărac, dar curat!"

"Am început de la lingură si furculiță"

"După aproximativ un an, ne-am mutat împreună. Oficial devenisem ”femeie de la țară”. Aș minți dacă v-aș spune că a fost ușor. Am început de la lingură si furculiță, cum se spune, dar în prezent suntem recunoscători pentru tot ce am realizat împreună!

Am început să creștem animale (îmi amintesc si acum primii pui de găină cumpărați care s-au dovedit a fi toți cocoși și o singură găină).

Apoi am primit 2 iepurași care s-au înmulțit tare repede, numărul lor ajungând la peste 30 în doar un an.

Pentru mine, nu există bucurie mai mare decât atunci când îi vedeam ieșind din cuibul lor pentru prima dată și învățau timid să roadă câte un firicel de iarbă."

"Familia noastră de animale s-a mărit considerabil"

"Cu fiecare an care a trecut, familia noastră de animale s-a mărit considerabil. Am ajuns să avem aproape 100 de găini, iepurași plus două scrofițe răsfățate zilnic cu ”masaj” și urzici proaspete.

Credeați că asta e tot? Nicidecum.

Avem și porumbei voiajori (pasiunea soțului, iar ulterior și a mea). Ei ne ocupă mare parte din timp, mai ales în sezonul concursurilor. Au nevoie de multă grijă și atenție, asemenea unor sportivi de performanță.

Am reușit să încropim și o grădină micuță, dar suficientă pentru a avea legume proaspete tot timpul verii, iar surplusul se transformă în conserve delicioase pentru iarnă."

"Liniștea și mulțumirea de la sfârșitul zilei merită tot efortul"

"La țară, munca e istovitoare de cele mai multe ori, de concediu nu prea poate fi vorba, dar liniștea și mulțumirea de la sfârșitul zilei merită tot efortul.

În același timp suntem amândoi angajați, cum altfel decât în agricultură, așadar, de primăvara devreme până toamna târziu, răsăritul soarelui ne găsește trebăluind prin curte. Apusul soarelui ne găsește tot între animalele noastre, privindu-le cum dorm, îngrijite și sătule, în timp ce noi facem planuri pentru ziua următoare, recunoscători pentru sănătate și putere de muncă.

Aici, la țară, singurele zile de răgaz sunt cele de iarnă, în care ai timp să te odihnești la căldura focului de lemne și să faci planuri pentru primăvara care se apropie.

Omul de lângă mine mi-a schimbat viața.

M-a învățat că trebuie să fii mulțumit cu oricât de puțin, m-a învățat că trebuie să fii harnic, modest, dar mai ales demn!

Și mai presus de toate, lângă el am învățat că avem nevoie de atât de puțin ca să fim fericiți!", a scris tânăra pe grupul Mutat la țara - viața fără ceas.

Postarea a strâns peste 6.000 de aprecieri și sute de comentarii.