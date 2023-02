Femeia izgonită de iubit goală din casă la 4 dimineața a fost arestată și amendată. Bărbatul a fost dezamăgit în pat

O femeie care a fost izgonită goală din dormitorul iubitului ei la ora 4 dimineața a fost amendată de un tribunal britanic.

Presa britanică relatează cazul inedit al unei femei, Naomi Pickwick, în vârstă de 32 de ani, care a fost obligată să-i plătească iubitului Dominic Barbour o despăgubire de 100 de lire sterline pentru că i-a deteriorat ușa încercând să revină în dormitor, după o ceartă explozivă.

Ads

De altfel, Pickwick a fost și arestată după ce a folosit două cuțite de bucătărie pentru a lovi ușa dormitorului, fără haine, pe holul comun al unei case mai mari în care se aflau și alți chiriași.

Pickwick a susținut în cadrul procesului că Barbour se rostogolea peste ea cu brațele și corpul în timpul nopții. Amândoi băuseră mult înainte de a merge la culcare, s-a specificat la tribunal.

Un judecător l-a acuzat pe Barbour că este „abuziv”, dar a recunoscut că Pickwick „are patea ei de vină”.

Cearta violentă a avut loc pe 22 octombrie anul trecut, după ce cuplul de îndrăgostiți băuse gin tonic acasă.

Domnul Barbour a spus la audiere: „Ne-am uitat la televizor și apoi ne-am culcat, dar Naomi nu a fost mulțumită de spațiul pe care îl ocupam în pat. Era pe la 4 dimineata.

Am fost lovit cu piciorul, am fost împins și mi-a smuls părul. Nu era îmbrăcată, dar am scos-o afară din cameră pentru că era agresivă și am încuiat ușa. Habar n-aveam ce va face, dar nu voiam pe cineva agresiv în dormitorul meu”.