Firmă românească, învinsă în instanță de o angajată analfabetă, care abia vorbește limba română: „Ni se pare strigător la cer”

O femeie „nealfabetizată” din Covasna, angajată la o firmă de curăţenie şi dată afară pentru că nu s-a mai dus la serviciu, a reuşit să câştige procesul în care s-a plâns că a fost concediată abuziv, arată adevărul.ro. Sentinţa nu este finală.

Ads

Potrivit sursei citate, printr-un proces deschis la Tribunalul Covasna, o fostă angajată a unei firme de curăţenie a dat în judecată societatea, susţinând că a fost dată afară abuziv. În proces, femeia a arătat că face parte dintr-o categorie defavorizată, nu ştie să scrie şi să citească şi nu vorbeşte limba română decât foarte puţin.

Reclamanta a mai arătat că la decesul bunicii sale a cerut să fie învoită, iar ulterior un manager i-a transmis că dacă nu se prezintă la lucru nu mai are ce căuta pentru că o să fie dată afară. Ulterior, încercând „să solicite vreun document scris privind concedierea sa a fost izgonită şi refuzată de fiecare dată”.

„Nu i s-a comunicat niciun fel de justificare şi nu s-a demarat niciun fel de procedură disciplinară, pur şi simplu i s-a comunicat verbal că nu mai este angajată. De asemenea, nu i-a fost înmânat niciun fel de act sau decizie şi nu a beneficiat nici de dreptul de preaviz. În speţa de faţă, este mai mult decât evident că este incidentă o concediere nelegală, concediere care în aparenţă se bazează pe motive care ţin de persoana salariatului. Deşi a încercat să primească o dovadă raportat la actul prin care contractul de muncă i-a fost desfăcut, nu a putut obţine un astfel de document. Nu cunoaşte în ce temei i-a fost desfăcut contractul de muncă, nu ştie dacă acest contract mai este în fiinţă”, a arătat avocatul femeii în instanţă.

Ads

Potrivit adevarul.ro, firma dată în judecată s-a apărat susţinând că femeia a fost angajată în 22 martie 2021 ca îngrijitor clădiri, iar la început nu a avut probleme, ulterior apărând problem de comunicare.

Reprezentanţii firmei au arătat că erau perioade în care angajata era de negăsit. Astfel, s-a apărat firma, în 2 ianuarie 2022 angajata a cerut concediu medical pentru 14 zile, iar în toată această perioadă a fost de negăsit. Ulterior a cerut prelungirea concediului medical, iar în 27 ianuarie 2022 s-a întors la lucru.

„În data de 02.02.2022, când a solicitat coordonatorului local concediu pentru decesul bunicii, i s-a transmis faptul ca are dreptul la o zi de concediu, zi pe care oricum o luase, întrucât nu s-a prezentat în ziua respectivă la lucru. Această zi liberă i-a fost acordată cu condiţia să prezinte angajatorului un document doveditor pentru a putea justifica lipsa de la lucru. Reclamanta nu s-a prezentat în ziua care a urmat, şi nici zilele următoare, totodată, nu a justificat lipsa neprezentând un certificat de deces, astfel cum i s-a solicitat. În tot acest timp angajatorul a căutat soluţii pentru asigurarea continuităţii serviciilor prestate de reclamantă”, s-a mai apărat firma.

Ads

Firma a mai arătat în instanţă că femeia a fost angajată în 22 martie 2021 pe perioadă determinată. În luna iunie, la expirarea contractului, femeii i s-a propus angajarea pe perioadă nedeterminată. Femeia a acceptat, dar nu a semnat contractual motivând că nu ştie să scrie.

Firma dată în judecată a mai spus că după neînţelegerile avute cu managerul, femeia şi-a dat demisia, iar pentru că nu ştie să scrie, la dictarea sa a scris-o coordonatorul local.

„Având în vedere că nu este alfabetizată, la cererea acesteia, coordonatorul nostru a scris cele declarate de ea pe hârtie sub forma unei cereri de demisie. Neavând contract de muncă cu ea, nu avem de ce să ne folosim de hârtia de mână întocmită în mod evident de altcineva, fiindcă nu am avut raport de muncă contractual cu ea. Noi am încercat, avem contractul pe care i l-am pus în faţă, dar ea nu l-a semnat pe motiv că nu ştie să scrie şi să citească, deşi contractul pe perioadă determinată îl semnase. În faţa unei asemenea rele voinţe, să vii ulterior şi să reclami concediere nelegală când ai refuzat să semnezi contractul de muncă ni se pare strigător la cer”, s-au mai apărat reprezentanţii firmei în proces.

Ads

De ce a câştigat angajata dată afară

Tribunalul Covasna i-a dat câştig de cauză femeii, obligând firma să îi plătească salariile pentru perioada în care nu a fost primită la lucru. Judecătorii au arătat că, deşi angajata nu a semnat contractul de muncă, între ea şi angajator au existat relaţii de muncă, înregistrate, de altfel, şi în Revisal.

„Este lesne de observat faptul că între cele două părţi au existat raporturi de muncă şi după încetarea contractului de muncă pe perioadă determinată, atât din extrasul REVISAL, cât şi din declaraţia martorei....care arată cu certitudine faptul că reclamanta a lucrat la societatea pârâtă până în lunile februarie sau martie 2022.

Martorul ….. susţine de asemenea că a intermediat telefonic în două rânduri (mai precis când reclamanta trebuia să se prezinte la doctor şi când a decedat bunica acesteia) discuţii între reclamantă şi reprezentantul pârâtei, care i-a spus să-i comunice reclamantei să nu se mai prezinte la muncă pentru că nu mai are nevoie de ea. Potrivit art. 57 alin. (5) din Codul muncii, persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu”, se arată în sentinţa Tribunalului Covasna, care nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs.