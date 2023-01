Mărturia bărbatului care a salvat-o în 2022 pe femeia ucisă de câini: ”Răspunsul domnului polițist a fost cel puțin ciudat”

Marius Neacșa este bărbatul care, anul trecut, a ajutat-o pe Ana Oroș să scape de haita de câini care o atacase. După acel atac Ana a avut nevoie de operații, suferind răni grave. Femeia a fost atacată din nou de câini sâmbătă, 21 ianuarie, în același loc, însă de această dată a murit.

Marius Neacșa a povestit la Digi24 cum a decurs incidentul de anul trecut și a punctat că, deși a raportat incidentul autorităților, nu au fost luate măsuri.

Ads

”A fost în aprilie anul trecut. Eram cu bicicleta cu încă un coleg. Am observat că era pe câmpul respectiv și în momentul în care a fost înconjurată de câini am alergat de pe bicicletă, am găsit o creangă pe jos, am alungat câinii respectivi. Colegul meu a sunat la 112, au venit echipajele, am scos-o de acolo, era foarte rănită. A venit Salvarea, a dus-o la spital. Ulterior, m-am întâlnit cu ea tot în zonă, alerga, mi-a arătat rezultatele operațiilor.

Exact în ziua în care s-a întâmplat evenimentul am fost sunați de Poliția Capitalei, am dat declarații și eu și colegul meu, iar domnul polițist ne-a promis ca pe viitor când avem astfel de situație să-l sunăm. Lucru pe care l-am făcut în septembrie anul trecut când acești câini au început să reapară, la fel, în haită. Răspunsul domnului polițist a fost cel puțin ciudat. A spus că nu e în jurisdicția lui, deși i-am spus că „dumneavoastră vă ocupați de caz, ar trebui să vă implicați”. Mi-a spus să sun la ASPA, am sunat și la ASPA. De la ASPA m-a contactat un domn să-i trimit poze, i-am trimis și lui aceste poze. Am încercat să-l sun pe polițist în aceeași zi fără rezultat”, a povestit martorul.