Bărbatul care și-a sechestrat soția în portbagajul unei mașini pe care a dus-o pe un câmp și i-a dat foc a fost reținut. Polițiștii care au intervenit la caz au făcut publice momentele răvășitoare la care au luat parte atunci când au salvat-o pe victimă.

Ministerul Afacerilor Interne a distribuit în seara zilei de luni, 6 februarie, pe pagina de Facebook, mărturiile a doi dintre poliţiştii implicaţi în cazul femeii sechestrate în portbagajul maşinii. Operatorul 112 povesteşte că a auzit cele mai răvăşitoare cuvinte: ”Mi-e frică că o să mă omoare” şi ”A dat foc la maşină”, iar unul dintre agenţii care au găsit maşina în flăcări compară imaginea cu una dintr-un film de groază.

Ads

”Am crezut că se întâmplase o tragedie”

Operatorul 112 de la Poliţia Capitalei, care a preluat de la STS apelul femeii sechestrate, a povestit că din vocea colegei de la STS a înţeles că este un caz complicat.

Ads

”Aveam pe linie deja dispecerul de la Rutieră şi pe cel care se ocupă de acest sector, ca să avem cu toţii informaţiile în timp real. Nu era timp de pierdut! (...) maşina era în mers, aşa că am început să o urmărim pe traseu. Colegii din teren au pornit imediat pe urmele lor.

Între timp:…. «Haideţi, veniţi, vă rog! A oprit maşina şi mi-e frică să nu vină şi să mă vadă cu telefonul, că o să mă omoare» Au fost cele mai răvăşitoare cuvinte pe care le-am auzit vreodată! După asta a închis… Am crezut atunci că o se întâmple o tragedie”, povesteşte operatorul 112.

Acesta a precizat că femeia a revenit, dar a auzit-o strigând: ”A dat foc la maşină!”.

Tot atunci şi-a auzit colegii strigând ”Poliţia”.

MAI a postat şi experianţa unuia dintre agenţii de la Rutieră care au căutat efectiv maşina.

”Din aproape în aproape, am înţeles unde sunt. Cunoşteam zona aşa că în câteva minute eram acolo! Eram deja cu faza lungă şi cu girofarul pornit, aveam lanterne, aşa că în câteva momente am văzut maşina, abandonată pe un câmp, cam la 50 de metri de drum. Când ne-am apropiat, imaginea era ca dintr-un film de groază… maşina era incendiată la interior, iar din portbagaj se auzeau ţipetele disperate ale femeii!

Ads

I-am strigat şi eu la rândul meu „POLIŢIA!!”, ca să ştie că am venit să o salvăm. Nici nu ştiu cum am deschis şi cum am scos-o de-acolo, era foarte speriată, dar coerentă, era curajoasă! Din curajul acesta şi-a adunat puterea de a lupta, de a face ce trebuie ca să se salveze. Tot ea ne-a ajutat cu date să-l putem identifica pe agresor”, a povestit agentul.

Între timp, Poliţia Capitalei a transmis că bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală, în cursul zilei de marţi.