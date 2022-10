Caz șocant în Timiș: O femeie de 75 de ani a fost sfâșiată de cinci câini. "La noi în sat, s-a mai mușamalizat un caz din ăsta"

O femeie de 75 de ani din Drinova, comuna Bârna, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată de cinci câini în curtea casei sale.

Incidentul a avut loc săptămâna trecută, când femeia a ieșit în grădină să scoată oile unor vecini.

”Ea este acum la spitalul din Lugoj, la chirurgie, unde a dus-o fiul ei, după ce a găsit-o în casă, într-o baltă de sânge. I-a povestit că a ieșit după oile unor vecini, că au intrat în grădină la mere și la pere, și atunci au mușcat-o cinci câini. A leșinat, și cineva a dus-o în casă, unde a lăsat-o să moară. A găsit-o fiul ei și a sunat la 112. Ea nu își mai amintește cine a dus-o, că a leșinat. Dar au lasat-o acolo să moară, nu au sunat nici măcar după ambulanță”, a declarat Maria Cuth, nepoata victimei, potrivit Gândul.

Ads

Aceasta a mai reclamat faptul că, deși este un caz grav, polițiștii nu au mers la fața locului.

”A venit doar ambulanța, polițiștii nu au venit, au venit doar la spital. Ne-am dus noi la sediul Poliției Lugoj, de acolo ne-au trimis la Gavojdia. Nouă ne e teamă că se va mușamaliza cazul, că i-au luat declarație când era aproape inconștientă și ea nici nu știe ce a spus acolo. Vor să scoată că nu sunt câinii vecinului. La noi în sat, s-a mai mușamalizat un caz din ăsta, tot așa mușcat de câinii ăștia, până la urmă au zis că s-au înțeles și nu s-a mai întâmplat nimic”, a mai spus nepoata victimei.

Potrivit medicilor, femeia era în stare gravă când a ajuns la spital.

”A ajuns la noi în stare gravă, avea multe plăgi. Am tratat-o corespunzător, am cusut-o că era destul de rău mușcată. Am făcut tot ce a trebuit pentru ea. Am trimis-o la Spitalul Victor Babeș, pentru antirabic, s-a efectuat vineri și luni. E puțin agitată doamna, dar în permanență a fost supravegheată ori de o asistentă, ori de o infirmieră. Nu putem să o lăsăm singură. Acum trebuie să o trateze familia prin ambulatoriu. A fost destul de șocată, după incident. A ajuns la spital cu agitație psihomotorie destul de serioasă, avea foarte multe plăgi pe membrele superioare și inferioare”, a declarat Gelu Breaza, medicul chirurg de la spitalul din Lugoj care a preluat cazul femeii mușcate de câini.

Ads

Acum, femeia se află în afara oricărui pericol și va fi externată, urmând să fie tratată în ambulatoriu.

Polițiștii au deschis un dosar penal

Polițiștii de la IPJ Timiș au anunțat că au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili cine e proprietarul câinilor.

”În data de 12 octombrie a.c., polițiștii Secției 6 Rurale Găvojdia au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că, în cursul aceleiași zile, în jurul orei 15:00, mama lui, în vârstă de 75 de ani, ar fi fost atacată de mai mulți câini, în timp ce se afla în grădina sa, din localitatea Drinova, județul Timiș, aceasta fiind transportată la spitalul din municipiul Lugoj, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, în cauză fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „neluarea de către proprietarul câinelui sau deținătorului temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, dacă atacul a avut loc”, cercetările fiind continuate în vederea identificării proprietarului câinilor și luării măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul Poliției.

Familia victimei a anunțat că va deschide și un proces civil împotriva proprietarilor câinilor.