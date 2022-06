Cum a rămas o femeie însărcinată de două ori într-o săptămână. Există foarte puține cazuri în lume

Alina Luca a rămas însărcinată de două ori într-o singură săptămână, cu toate că medicii îi dădeau șanse de numai 5% de a mai face copii din cauza problemelor cu tiroida.

Fetele au fost concepute la o săptămână distanță, iar din punct de vedere medical nu sunt gemene, potrivit The Sun.

“Am rămas însărcinată în timp ce eram deja însărcinată. Nu credeam că așa ceva e posibil. Am aflat ulterior că fetițele au fost concepute la o săptămână distanță. E un miracol că mi s-a întâmplat acest lucru”, a povestit Alina.

Femeia în vârstă de 30 de ani a aflat că în ciuda verdictului medicilor, este însărcinată cu al doilea copil. La ecografia de 12 săptămâni a fost observat încă un copil, doar că puțin mai mic. Doctorii i-au spus că este vorba despre fenomenul de superfetație, o situație rară care permite unei femei să rămână însărcinată de 2 ori la intervale scurte de timp, la o diferență de doar câteva zile. Există foarte puține astfel de cazuri în lume.

“După ce am procesat informația și am început să citesc despre asta, am fost complet șocată și nu îmi venea să cred. Wow, chiar se întâmplă și chiar mi se întâmplă mie. E minunat”, a spus Alina.

Femeia a născut în luna martie 2022 ambele fetițe, chiar dacă una dintre ele era mai mică cu o săptămână.

“Sunt minionă. Pielea mea s-a întins foarte mult și aveam așa multe semne și credeam că o să îmi plesnească pielea. Credeam că o să mi se rupă spatele pentru că aveam burta așa mare. Apoi am fost extrem de fericită să le țin în brațe pe amândouă. Când le spun oamenilor povestea lor, ei cred că sunt nebună și se întreabă cum e posibil”, a mai povestit Alina.