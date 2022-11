O femeie din SUA s-a reunit cu familia ei pe care a găsit-o cu ajutorul unui test ADN, după 51 de ani. Când era bebeluș, dădaca ei a răpit-o, în Texas, relatează The Guardian.

Incredibila poveste despre dispariţia Melissei Highsmith s-a încheiat sâmbătă în Carolina de Sud, potrivit postului de televiziune din Charleston, WCIV, precum şi al unui comunicat de presă al familiei ei.

Highsmith avea un an în 1971 şi locuia în Fort Worth, Texas, când mama ei, Alta Apantenco, a publicat un anunţ în ziar prin care căuta o dădacă. Crescând-o singură pe Melissa şi având nevoie de o persoană care să aibă grijă de fiica ei în timp ce lucra, Apatenco a angajat o femeie care şi-a exprimat interesul pentru job fără a o întâlni vreodată personal.

La un moment dat, colega de apartament a lui Apatenco a lăsat-o pe Melissa în grija dădacei, iar aceasta ar fi răpit-o şi nu a mai înapoiat-o familiei.

