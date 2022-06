"Top 20 femei de evitat", de Codin Maticiuc. Cum recunoști "fata care are încă trei combinații în paralel și vă iubește pe toți 4"

Codin Maticiuc a alcătuit un top al femeilor "pe care bărbații serioși ar trebui să le evite", stârnind numeroase reacții pe rețelele de socializare după postarea controversată.

”M-am gândit sa fac o lista de 20 de fete care trebuie evitate de toti băieții serioși (așa ca mine) și am să vă explic și de ce la fiecare”, a început Codin Maticiuc.

Top 20 femei de evitat

1. Fata care postează citate expirate furate de pe „quote of the day” și pe care le atașează la o poză penală cu ea semi-dezbrăcată (e genul care te va înșela și o să-ți arunce și un “what goes around comes around”).

2. Fata care-și ține telefonul mereu pe silent și întors. (are încă trei combinații în paralel și vă iubește pe toți 4).

3. Fata care n-are last seen și la care wappul nu se albăstrește niciodată. (are unul sau doi sponsori, însurați dar totuși mega geloși).

4. Fata care „se pricepe la fotbal” și mai și postează despre asta (vrea doar să se mărite, nu va lăsăți păcăliți).

5. Fata care are Telegram și Signal instalate (una merge, amândouă e clar că e ceva necurat la mijloc).

6. Fata #ilovemylife, #blessed și #mydubai (e scumpă și nu mănâncă salată de boeuf, nici măcar de Crăciun).

7. Fata care crede că are nevoie de brățara că să între la Cărtureșți (pentru că nu e nevoie, e cu bilet și-ți pun ștampila aia dacă vrei să ieși).

8. Fata cu poze în rapiță (nu a oprit pe autostradă ca să le facă, sigur aruncat-o unu’ din mers).

9. Fata care nu se uită la Game of Thrones (sau n-are imaginație sau n-are timp).

10. Fata care shareuiește Radu F (e romantică, visătoare, dar geloasă până la Dumnezeu).

11. Fata raw-vegană (n-ai cum să le explici asta părinților tăi).

12. Fata snapchatistă cu urechi de iepuraș (o să-ți pună și ție în curând, doar că vor fi coarne).

13. Fata care se culcă mereu devreme (nu doarme, face videochat și atunci intră americanii pe LiveJasmin).

14. Fata care nu bea niciodată (sigur face ceva mult mai rău).

15. Fata care, în pat, îl strigă pe Dumnezeu în engleză (a lucrat mult pe Londra).

16. Fata care, în pat, îl strigă pe Allah. În orice limba. (să vă mai spun unde a lucrat?!).

17. Fata care își da checkin peste tot (aia sigur n-a fost nicăieri).

18. Fata cu geantă mai scumpă decât chiria pe care o plătește tot anul unde stă. (și c*rva și proastă, nu e combinație).

19. Fata care nu salută personalul din locul în care ieșiți (dacă trebuie să-ți explic de ce, te rog unfollow).

20. Fata tatuată cu „only God can judge me” (e la treaba de când era la modă tatuajul asta)”.